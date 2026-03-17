Jeziva nesreća: Kedijem se zakucao u kamion, samim čudom preživio

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 10 časova u tunelu Lipak u smjeru ka Surčinu, kada se "kedi" zakucao u šleper.

Kako saznaje "Informer", vozač kedija je izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u teretno vozilo.

Na fotografijama sa lica mjesta vidi se gotovo potpuno uništeno vozilo, što govori da je vozač kedija imao sreće da preživi jeziv udes.

Spasilo ga je to što se prije zakucavanja, kada je vidio da ne može da se zaustavi, spustio ka suvozačevom mjestu da se zaštiti.

Šleper je probio vozilo tačno na strani vozača, i da se nije spustio, vjerovatno bi doživio stravične posljedice.