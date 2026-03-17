22 godine od nasilja Albanaca nad Srbima na KiM

Autor:ATV
17.03.2026
07:22
Komentari:0
Prije 22 godine na Kosovu i Metohiji počelo je dvodnevno nasilje Albanaca nad Srbima.
U neredima, nazvanim martovski pogrom, ubijeno je najmanje 19 osoba, a povrijeđeno oko hiljadu. Protjerano je oko 4.000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata.
Pogrom 17-og marta 2004. godine predstavlja najveće etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji nakon dolaska međunarodnih snaga.
Povod za nasilje bila je lažna vijest o utapanju trojice albanskih dječaka u rijeci Ibar, za šta su optuženi Srbi, nakon čega je uslijedio organizovani napad.
Povodom 22 godine od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji u Beogradu će biti održana komemorativna akademija. Biće održan dramski prikaz o stradanju Srba tokom pogroma, a komemorativnoj akademiji prisustvovaće zvaničnici Srbije i Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
08
21
08
15
08
13
08
05
07
54
Trenutno na programu