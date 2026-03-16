Požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", sumnja se da je podmetnut

Izvor:
SRNA
16.03.2026
22:49
Komentari:0
U Kosjeriću je večeras, 16.marta izbio požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", a prema prvim informacijama zahvatio je dio objekta u rekonstrukciji.
Sumnja se da je požar izazvan namjerno i da su ga podmetnule za sada nepoznate osobe, prenose beogradski mediji.
Na terenu su vatrogasci i policija koja obezbjeđuju područje i vrši uviđaj, a u pomoć su pristigli i mještani, prenosi Srna.
Srbija
6 h0
Srbija
7 h0
Srbija
8 h1
Srbija
13 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Trenutno na programu