Požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", sumnja se da je podmetnut

U Kosjeriću je večeras, 16.marta izbio požar u Osnovnoj školi "Mito Igumanović", a prema prvim informacijama zahvatio je dio objekta u rekonstrukciji.

Sumnja se da je požar izazvan namjerno i da su ga podmetnule za sada nepoznate osobe, prenose beogradski mediji.

Na terenu su vatrogasci i policija koja obezbjeđuju područje i vrši uviđaj, a u pomoć su pristigli i mještani, prenosi Srna.