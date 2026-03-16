Pucnjava ispred lokala, jedna osoba ubijena

Jeziva pucnjava dogodila se jutros oko 5.20 časova u Đakovici u Ulici Velezerit Frašeri ispred jednog lokala, jedna osoba stradala je na licu mjesta, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.

Prema navodima policije, na mjestu pucnjave pronađena su dvojica muškaraca sa prostrelnim ranama. Ekipa Hitne pomoći je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt jednog od njih, dok je drugi povrijeđeni prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći.

Portparol regionalne policije u Đakovici Šeremet Elezaj izjavio je da je policija oko 5.30 časova dobila prijavu o pucnjavi i da su nadležne jedinice odmah upućene na lice mjesta. O događaju je obaviješten i državni tužilac, koji je izašao na teren, dok policija preduzima intenzivne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja i pronašao osumnjičeni.

Na licu mjesta policija je pronašla pet ispaljenih čaura, kao i nož, koji su izuzeti kao materijalni dokazi. Tijelo stradalog poslato je u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok je slučaj okvalifikovan kao teško ubistvo.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na pronalasku osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo, prenosi Telegraf.rs.