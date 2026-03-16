Oglasila se Cvijanovićeva nakon Minićeve ostavke

Autor:ATV
16.03.2026
10:16
Komentari:6
Čestitam premijeru Savi Miniću što je spreman da još jednom dokaže da su institucije Republike Srpske sposobne da se odbrane od svih političkih manipulacija i zloupotreba sistema sa kojima je Republika Srpska suočena u okviru BiH, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Važno je ponoviti da su i prethodne Vlade koje je vodio premijer Savo Minić bile legalne. Mi kao Republika Srpska idemo dalje", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
Odgovorićemo spremno na svaki izazov i političku hajku koju kako Cvijanovićeva kaže, pokrenuo Kristijan Šmit u saradnji sa sarajevskim političkim strukturama kontaminirajući cjelokupan ustavni život BiH.
Republika Srpska
"Mi gradimo, dok drugi razgrađuju. Živjela Republika Srpska", poručila je Cvijanovićeva.
Čestitam premijeru Savi Miniću što je spreman da još jednom dokaže da su institucije Republike Srpske sposobne da se odbrane od svih političkih manipulacija i zloupotreba sistema sa kojima je Republika Srpska suočena u okviru BiH. Važno je ponoviti da su i prethodne Vlade koje je… https://t.co/dVsTpK5HA7— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 16, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Trenutno na programu