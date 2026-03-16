Oglasila se Cvijanovićeva nakon Minićeve ostavke

ATV

16.03.2026

10:16

Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке
Foto: SRNA

Čestitam premijeru Savi Miniću što je spreman da još jednom dokaže da su institucije Republike Srpske sposobne da se odbrane od svih političkih manipulacija i zloupotreba sistema sa kojima je Republika Srpska suočena u okviru BiH, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Važno je ponoviti da su i prethodne Vlade koje je vodio premijer Savo Minić bile legalne. Mi kao Republika Srpska idemo dalje", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Odgovorićemo spremno na svaki izazov i političku hajku koju kako Cvijanovićeva kaže, pokrenuo Kristijan Šmit u saradnji sa sarajevskim političkim strukturama kontaminirajući cjelokupan ustavni život BiH.

Саво Минић

Republika Srpska

"Mi gradimo, dok drugi razgrađuju. Živjela Republika Srpska", poručila je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

Savo Minić

