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Policija i vatrogasci spriječili tragediju: Mladić i djevojka spašeni sa opasnog silosa u Brčkom

Autor:

ATV
05.06.2026 23:00

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Полиција и ватрогасци спријечили трагедију: Младић и дјевојка спашени са опасног силоса у Брчком

Brzom reakcijom pripadnika Policije Brčko distrikta i Profesionalne vatrogasne jedinice danas je spriječena moguća tragedija na napuštenom silosu nekadašnje fabrike stočne hrane u Brčkom.

Prema dostupnim informacijama, mladić i djevojka popeli su se na najvišu platformu starog silosa, objekta koji godinama nije u funkciji i koji zbog dotrajalosti predstavlja ozbiljnu opasnost za sve koji mu prilaze. Poseban problem predstavljaju tehnički neispravne i oštećene stepenice koje vode prema vrhu objekta.

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Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći. Nakon razgovora i pregovora sa osobama koje su se nalazile na vrhu silosa, nadležne službe uspjele su ih uvjeriti da bezbjedno siđu sa objekta.

Nakon silaska, mladi par je preuzela ekipa Službe hitne pomoći radi medicinskog pregleda i daljnje procjene njihovog zdravstvenog stanja.

Za sada nema zvaničnih informacija koje bi potvrdile da je riječ o pokušaju samoubistva, a Policija Brčko distrikta nije se oglašavala o motivima zbog kojih su se mladić i djevojka popeli na napušteni silos.

Ovo nije prvi incident na ovom lokalitetu. Prema ranijim informacijama, riječ je o trećem zabilježenom slučaju penjanja na ovaj opasni objekat. Jedan od prethodnih događaja završio je tragično, dok je još jedan sličan slučaj prošle sedmice uspješno okončan zahvaljujući intervenciji policijskih službenika.

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Građani već duže vrijeme upozoravaju da napušteni silos predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti, posebno mladima koji nerijetko ulaze u kompleks uprkos opasnostima koje vrebaju na dotrajalom objektu.

Nadležne institucije bi nakon najnovijeg incidenta mogle ponovo otvoriti pitanje dodatnog osiguranja ili potpunog zatvaranja pristupa ovom napuštenom industrijskom kompleksu kako bi se spriječile nove nesreće.

(Crna-Hronika)

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Tagovi :

Brčko

Policija

Hitna pomoć

Vatrogasci

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