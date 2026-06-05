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Još jedna žrtva na putevima u Srpskoj: Epilog strašne nesreće

Autor:

ATV
05.06.2026 22:06

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Удес у Пељавама код Лопара
Foto: Viber

Vozač "golfa" čiji su inicijali Z.M. (70) poginuo je u sudaru dva automobila na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla u mjestu Peljave, u opštini Lopare, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su "golf" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali A.M. i "golf" kojim je upravljalo lice Z.M.

Nakon zaprimljene prijave na lice mjesta izašao je dežurni tužilac koji je obavio uviđaj zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Lopare i vještakom saobraćajne struke.

Удес у Пељавама код Лопара

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Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se dalje mjere radi utvrđivanja okolnosti ove saobraćajne nesreće, a biće naređena obdukcija stradalog lica.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Lopare

tragedija

Policija

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