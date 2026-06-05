Još jedna žrtva na putevima u Srpskoj: Epilog strašne nesreće

Autor:ATV
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Vozač "golfa" čiji su inicijali Z.M. (70) poginuo je u sudaru dva automobila na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla u mjestu Peljave, u opštini Lopare, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
U saobraćajnoj nesreći učestvovali su "golf" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali A.M. i "golf" kojim je upravljalo lice Z.M.
Nakon zaprimljene prijave na lice mjesta izašao je dežurni tužilac koji je obavio uviđaj zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Lopare i vještakom saobraćajne struke.
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Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se dalje mjere radi utvrđivanja okolnosti ove saobraćajne nesreće, a biće naređena obdukcija stradalog lica.
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