Šta se do sada zna o požaru u Banjaluci u kojem je stradala beba?

Velika tragedija u petak je potresla Banjaluku. U požaru koji je izbio u porodičnoj kući u naselju Lauš život je izgubilo jedno dijete, dok je drugo zadobilo teške povrede i upućeno na liječenje u Beograd.

U potkrovlju kuće u banjalučkom naselju Lauš dogodio se požar. Na lice mjesta, odmah su izašli pripadnici Policijske uprave, Vatrogasno-spasilačke brigade kao i pripadnici Službe hitne pomoći.

Nakon gašenja požara utvrđeno je da je jedno dijete smrtno stradalo , a drugo je zadobilo teške tjelesne povrede i prebačeno je na UKC.

Užasne scene sa gornjeg sprata kuće alarmirale su i prve komšije, koje su u nevjerici posmatrale dolazak ekipa Hitne pomoći i spasavanje preživjelih.

"Čula sam sirenu da svira i stali su ispred kuće. Ja sam izletjela na balkon i vidjela vatrogasno da stoji i u tom momentu ide hitna – jedna pa druga. I ja polako siđem da odem do ograde i druga gospođa što stanuje ispod njih i ja sam vidjela dim – u pitanju je dijete. Kad smo pogledali, nose dijete. Jedno na rukama, objesilo glavu i ona plače, i ona kaže samo da bude živo. A od čega je požar bio ja ne znam", rekla je za ATV jedna komšinica.

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Intervencija banjalučkih vatrogasaca na terenu trajala je oko sat vremena, a požar je potpuno ugašen u 11 časova i 23 minuta. Iako su na lokaciju stigli svega pet minuta nakon zaprimljene prijave, vatrogasci su zatekli vatru u već razvijenoj fazi.

"Jedna soba je gorjela, a ostali dio kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno tijelo male bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno tijelo. Svi koje smo zatekli na balkonu bili su vidno potreseni", rekao je Miroslav Malinić, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, izašao je na lice mjesta, radi preuzimanja daljih mjera i radnji kako bi se utvrdio uzrok ove tragedije. Naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. A povrijeđeni trogodišnjak prevezen na Institut u Beograd.

Detalje o tragediji koja je pogodila cijelu Republiku Srpsku možete pogledati u video prilogu na početku teksta.