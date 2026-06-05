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Dijete, koje je povrijeđeno u požaru u Banjaluci, transportovano u Beograd

Autor:

ATV
05.06.2026 14:19

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Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

Dijete koje je teško povrijeđeno u požaru u banjalučkom naselju Lauš helikopterom je transportovano na liječenje u Beograd, potvrđeno je za ATV.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske dr Nikola Šobot rekao je na konferenciji za medije da su svi povrijeđeni zbrinuti u UKC, gdje ljekari vode borbu za njihovo stabilizovanje.

Dijete transportovano za Beograd

”Najteže povrijeđeni pacijent je maloljetno lice koje je odmah, po prijemu, hospitalizovano na Klinici za dječije bolesti. Zbog specifičnosti i težine povreda zadobijenih u požaru, donesena je odluka o hitnom premještaju za Beograd”, rekao je Šobot.

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On kaže da je medicinski tim preduzeo sve hitne mjere kako bi se pacijenti što prije stabilizovali i pripremili za dalji tretman.

Zdravstvene službe će nastaviti da prate razvoj situacije u narednim satima.

Uzrok požara nepoznat, naložena vještačenja

Podsjetimo, u požaru je poginuo dijete, staro godinu i po dana, dok su tri osobe povrijeđene i zbrinute u UKC Republike Srpske.

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Uviđaj na licu mjesta je okončan, ali uzrok požara nije poznat i naložena su vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

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Tagovi :

dijete požar Banjaluka

požar

UKC Republike Srpske

Medicinski transport

Banjaluka

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