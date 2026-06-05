Dijete, koje je povrijeđeno u požaru u Banjaluci, transportovano u Beograd

Autor:ATV
Komentari:0
Dijete koje je teško povrijeđeno u požaru u banjalučkom naselju Lauš helikopterom je transportovano na liječenje u Beograd, potvrđeno je za ATV.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske dr Nikola Šobot rekao je na konferenciji za medije da su svi povrijeđeni zbrinuti u UKC, gdje ljekari vode borbu za njihovo stabilizovanje.
”Najteže povrijeđeni pacijent je maloljetno lice koje je odmah, po prijemu, hospitalizovano na Klinici za dječije bolesti. Zbog specifičnosti i težine povreda zadobijenih u požaru, donesena je odluka o hitnom premještaju za Beograd”, rekao je Šobot.
Banja Luka
Malinić o požaru na Laušu: Jedna soba gorjela, cijela kuća bila u dimu
On kaže da je medicinski tim preduzeo sve hitne mjere kako bi se pacijenti što prije stabilizovali i pripremili za dalji tretman.
Zdravstvene službe će nastaviti da prate razvoj situacije u narednim satima.
Podsjetimo, u požaru je poginuo dijete, staro godinu i po dana, dok su tri osobe povrijeđene i zbrinute u UKC Republike Srpske.
Hronika
Komšije o tragediji u Banjaluci: "Taj prizor me je šokirao"
Uviđaj na licu mjesta je okončan, ali uzrok požara nije poznat i naložena su vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.
Hronika
U požaru u Banjaluci stradalo dijete staro godinu i po dana!
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
25 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
14
19
14
11
14
01
14
00
13
35
Trenutno na programu