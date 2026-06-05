UKC RS o stanju povrijeđenih u požaru na Laušu

Autor:ATV
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Tri osobe koje su povrijeđene u požaru koji se desio danas, 5. juna, u banjalučkom naselju Lauš primljene su Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
"Pacijenti su primljeni u Urgentni centar UKC Republike Srpske. Tri pacijenta su hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra, za sada su stabilno, van životne opasnosti, a opservacije su u toku. Jedan pacijent, koji je maloljetno lice, hospitalizovan je u Odjeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti. Pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida te vrelog vazduha, rečeno je za ATV iz UKC-a RS.
Kako navode, sve prognoze su preuranjene.
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"Primjenjuju se sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene", naveli su oni.
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