Evo kada počinje isplata majskih penzija u Srpskoj

Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u ponedjeljak, 08.06.2026. godine biti isplaćene majske penzije u Republici Srpskoj za koje je u Budžetu Republike Srpske obezbjeđeno ukupno 180.000.000 KM.

Budžetom Republike Srpske je u 2026. godini za penzije namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije, dok je Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske će i ubuduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.