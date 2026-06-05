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Evo kada počinje isplata majskih penzija u Srpskoj

05.06.2026 12:22

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Ево када почиње исплата мајских пензија у Српској

Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će u ponedjeljak, 08.06.2026. godine biti isplaćene majske penzije u Republici Srpskoj za koje je u Budžetu Republike Srpske obezbjeđeno ukupno 180.000.000 KM.

Budžetom Republike Srpske je u 2026. godini za penzije namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije, dok je Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske će i ubuduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.

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Tagovi :

penzije

Isplata penzija

penzije za maj

Penzioneri

Ministarstvo finansija

Republika Srpska

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