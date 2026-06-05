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Dodik: Za vrtić u Brestovčini isplaćena dva miliona KM

Autor:

ATV
05.06.2026 11:59

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Додик: За вртић у Брестовчини исплаћена два милиона КМ
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su za izgradnju i opremanje novog vrtića "Rastimo zajedno" u Brestovčini kod Gradiške isplaćena dva miliona KM, od ukupno četiri koliko je Vlada Republike Srpske obezbijedila za ovaj projekat.

"Naziv vrtića govori sve. Djeca ne rastu samo u porodici, već i u zajednici koja brine o njima, ulaže u njih i stvara uslove da imaju srećno i bezbrižno djetinjstvo", objavio je Dodik na "Iksu".

Dodik je napomenuo da su porodica i djeca u samom srcu politike Republike Srpske.

"Svaki novi vrtić, svaka nova učionica i svako novo dječije igralište ulaganje su u ono najvrednije što imamo i najjači zalog za budućnost Republike Srpske", istakao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Vrtić

Obrazovanje

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