Dodik: Za vrtić u Brestovčini isplaćena dva miliona KM

Autor:ATV
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Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su za izgradnju i opremanje novog vrtića "Rastimo zajedno" u Brestovčini kod Gradiške isplaćena dva miliona KM, od ukupno četiri koliko je Vlada Republike Srpske obezbijedila za ovaj projekat.
"Naziv vrtića govori sve. Djeca ne rastu samo u porodici, već i u zajednici koja brine o njima, ulaže u njih i stvara uslove da imaju srećno i bezbrižno djetinjstvo", objavio je Dodik na "Iksu".
Za izgradnju i opremanje novog vrtića "Rastimo zajedno" u Brestovčini isplatili smo dva miliona KM, od ukupno četiri miliona koliko je Vlada Republike Srpske obezbijedila za ovaj projekat.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 5, 2026
Ime vrtića govori sve. Djeca ne rastu samo u porodici, već i u zajednici koja brine o njima,…
Dodik je napomenuo da su porodica i djeca u samom srcu politike Republike Srpske.
"Svaki novi vrtić, svaka nova učionica i svako novo dječije igralište ulaganje su u ono najvrednije što imamo i najjači zalog za budućnost Republike Srpske", istakao je Dodik.
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