Katastrofa u Venecueli krije rijedak fenomen: Stručnjak objasnio šta se dogodilo

Posljedice razornog zemljotresa u Venecueli i dalje se zbrajaju, a prema informacijama koje prenosi Skaj njuz, više od 30.000 osoba prijavljeno je kao nestalo nakon dva snažna zemljotresa koja su tokom noći pogodila zemlju.

Kako bi pomogle porodicama u potrazi za najbližima, vlasti su pokrenule posebnu internetsku platformu na kojoj građani mogu prijaviti nestale članove porodice i provjeriti informacije o pronađenim osobama.

Prema trenutnim podacima, na spisku se nalazi 30.116 prijava. Riječ je o evidenciji koja odražava stanje na terenu i otežanu komunikaciju u područjima pogođenim katastrofom. Na istoj platformi porodice objavljuju fotografije i podatke o svojim najmilijima, u nadi da će ih pronaći.

Do sada je, prema dostupnim informacijama, pronađeno više od 1.600 osoba koje su ranije bile prijavljene kao nestale.

Venecuela zemljotres

Riječ je o jednom od najsnažnijih seizmičkih događaja u toj zemlji u posljednjih stotinu godina, a stručnjaci ističu da se radilo o izuzetno rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet (doublet). Dok spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine, broj poginulih i povrijeđenih nastavlja da raste, a vlasti upozoravaju da bi konačna brojka mogla biti znatno veća.

Prema britanskom seizmologu dr Ričardu Laketu iz Britanskog geološkog zavoda (British Geological Survey), dva snažna podrhtavanja koja su pogodila Venecuelu zapravo predstavljaju rijedak seizmološki fenomen u kojem se dva gotovo jednako snažna zemljotresa događaju skoro istovremeno i na vrlo maloj međusobnoj udaljenosti, prenosi Naučni medijski centar (SMC).

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„Iako se u Venecueli događa veliki broj zemljotresa, ovako snažni zemljotresi ipak su rjeđi. U posljednjih 100 godina zabilježeno je samo sedam zemljotresa magnitude veće od šest, uključujući i zemljotres magnitude 6,6 koji se dogodio 1967. godine i odnio ljudske živote u Karakasu“, rekao je Laket.

Dodao je da je izuzetno neuobičajeno da se epicentri nalaze tek nekoliko kilometara jedan od drugog.

„Rijetko je da epicentri budu udaljeni samo pet kilometara. Zapravo se radi o jednom velikom zemljotresu s vrlo složenim početkom, zbog čega seizmografi bilježe dva odvojena događaja“, pojasnio je britanski stručnjak.

Laket upozorava da je upravo mala dubina na kojoj su zemljotresi nastali dodatno povećala njihovu razornu moć.

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„Zemljotres magnitude 7,5 u gusto naseljenom području uvijek će u određenoj mjeri biti razoran. Trenutno nemamo dovoljno informacija da bismo mogli komentarisati stanje zgrada ili infrastrukture, ali činjenica da su zemljotresi zabilježeni na malim dubinama zasigurno je doprinijela ozbiljnosti nastale štete“, istakao je.

Nakon glavnog udara registrovan je i veliki broj naknadnih zemljotresa, ali, prema njegovim riječima, nijedan od njih nije premašio magnitudu četiri.

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Podsjećamo, razorni zemljotresi magnitude 7,1 i 7,5 pogodili su područje zapadno od Karakasa u razmaku od nekoliko minuta. Brojne zgrade urušile su se u glavnom gradu i saveznoj državi La Guaira, gdje su spasilačke ekipe i dalje u potrazi za preživjelima.

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a prve procjene upućuju na veliki broj poginulih, povrijeđenih i nestalih osoba, dok međunarodne spasilačke ekipe pristižu u pomoć.

(Skaj njuz)

