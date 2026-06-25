"Saradnja policije Srpske i Rusije na najvišem nivou"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je saradnja policije Republike Srpske i Rusije na najvišem nivou.

Sumirajući posjetu Moskvi, Budimir je za RT Balkan, naglasio da Republika Srpska postojano stoji uz Rusiju i njeguje bratski odnos u svim oblastima, pa i u oblasti unutrašnjih poslova.

Budimir je istakao poseban odnos sa ruskim organima reda i policijom u Moskvi.

"Naša centralna tačka komunikacije sa Ministarstvom jeste Glavna moskovska uprava policije, sa kojom mi imamo najbližu moguću saradnju u svim poljima. Razmjenjujemo iskustva, informacije, posebno iskustva u onim stvarima koje su profesionalnog tipa i tiču se policijskih standarda", naveo je Budimir.

Prema njegovim riječima, ovo je vjerovatno najbliža saradnja koju MUP Srpske ima sa bilo kojom policijskom upravom u svijetu.

"U proteklom periodu imali smo posjete delegacija Republike Srpske ovd‌je, kinolozi su dolazili da razmijene iskustva, delegacije po raznim pitanjima, posebno kada je u pitanju forenzika i one stvari gd‌je su Rusi mnogo napredniji od nas", rekao je Budimir.

Budimir je posebno istakao da je zbog politike u Republici Srpskoj, prije svega predsjednika Milorada Dodika i njegovog stava da se ne uvedu sankcije Ruskoj Federaciji, Banjaluka zadržala kontakte sa Rusijom u svim oblastima, pa i u oblasti unutrašnjih poslova.

"Sankcije nam otežavaju mnoge stvari, ali ono što je važno – komunikacija i razmjena između Moskve i Banjaluke je intenzivna. Razmjenjujemo iskustva i to je sve transparentno. Nema tu nikakve tajne, radimo sve ono što je u okviru ustava, zakona i policijskih poslova", poručio je Budimir.

On je istakao da je Memorandum o saradnji dvije zemlje u oblasti policije potpisan 2015. godine, a tokom ove posjete je i proširen.

"Mi smo stavili još neke tačke u taj memorandum kojim razvijamo saradnju – od kinologije, forenzike, kriminologije i onih stvari u kojima su Rusi stvarno dobri. Gledamo da sva ta iskustva prikupimo i učimo na iskustvima drugih, velikih policija, kakva je policija Ruske Federacije, a posebno grada Moskve. Zbog toga, mislim da ćemo intenzivirati i neka takmičenja u sportu", najavio je resorni ministar.

On je rekao da su srpski policajci, rukovodioci i stručnjaci ostavili dobar utisak i od ruskih kolega su ocijenjeni kao veliki profesionalci.

Delegacija MUP-a Srpske predvođena Budimirom i direktorom Policije Sinišom Kostreševićem boravila je u službenoj posjeti Glavnoj upravi MUP-a Ruske Federacije za Grad Moskvu, prenosi Srna.