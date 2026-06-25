Neophodno je sistemski unaprijediti saradnju između akademske zajednice i privrede, te posebno jačati podršku istraživanju, razvoju i inovacijama, rečeno je na okruglom stolu "Tehnološki razvoj privrede i druge mjere za pametan rast" održanom u Banjaluci, koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske uz podršku Ministarstva privrede i preduzetništva.

Kao ključni prioriteti za naredni period istaknuti su definisanje prijedloga mjera za unapređenje tehnološkog razvoja privrede, kao i identifikovanje sektora sa najvećim potencijalom za pametan rast, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Okrugli sto koji je održan u Republičkom zavodu za statistiku, u okviru aktivnosti Savjeta za razvoj Republike Srpske, okupio je predstavnike poslovne i akademske zajednice, republičkih institucija, članove Savjeta za razvoj i nevladinog sektora.

Zaključci sa okruglog stola biće analizirani na sjednici Savjeta za razvoj i uvaženi pri izradi strateških dokumenata Republike Srpske, prenosi Srna.