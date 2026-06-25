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Док се све око њих тресло, они су се држали за руке: Старији пар гануо људе широм свијета

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 18:24

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Венецуела земљотрес, старији пар
Фото: Društvene mreže

Снимак старијег брачног пара, који се држао за руке током снажног земљотреса обишао је свијет те гануо многе.

Подсјећамо, главни град Венецуеле, Каракас, погодила су два снажна земљотреса у размаку од свега неколико секунди, што је изазвало панику међу становништвом и узнемирујуће призоре широм града.

У тренутку када се све око њих тресло, супруг је пришао својој жени, која је непокретна те је ухватио за руке и пружио јој подршку и био уз њу.

Венецуела земљотрес

Свијет

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Тагови :

Земљотрес

Венецуела

Старији људи

супруг

супруга

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