Док се све око њих тресло, они су се држали за руке: Старији пар гануо људе широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Снимак старијег брачног пара, који се држао за руке током снажног земљотреса обишао је свијет те гануо многе.
Подсјећамо, главни град Венецуеле, Каракас, погодила су два снажна земљотреса у размаку од свега неколико секунди, што је изазвало панику међу становништвом и узнемирујуће призоре широм града.
😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026
Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe
У тренутку када се све око њих тресло, супруг је пришао својој жени, која је непокретна те је ухватио за руке и пружио јој подршку и био уз њу.
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