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Idete autom u Austriju? Zbog "banalnih" stvari možete dobiti paprenu kaznu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 17:43

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Упаљена свјетла на ауто-путу.
Foto: Pexel/Pixabay

Planirate put u Austriju? Saznajte koja specifična i stroga pravila vožnje morate poštovati kako biste izbjegli ogromne kazne za stvari koje su drugdje legalne.

Planirate put u Austriju ili kroz Austriju?

Nije dovoljno samo poštovati ograničenja brzine, jer tamo postoje stroga i specifična pravila koja lako mogu pokvariti putovanje, a kazne se odnose i na stvari koje su u drugim zemljama potpuno legalne.

Reflektujući prsluk je obavezna oprema, ali mora biti u određenim bojama: dozvoljene su žuta, narandžasta ili crvena varijanta, dok standardni žuto-zeleni prsluk, koji se kod nas najčešće kupuje, može biti problematičan.

Prsluk mora biti u kabini vozila, a ne u gepeku, jer ga vozač mora obući prije izlaska iz automobila u slučaju kvara. Preporuka je da ga ima svaki putnik, a ne samo vozač. Kazne na licu mjesta kreću se od manjih iznosa, ali u ozbiljnijim slučajevima mogu dostići i više od 2.000 evra.

Ako mislite izbjeći gužvu na auto-putu i skrenuti na lokalne puteve, to nije dozvoljeno u pojedinim regijama poput Tirola i Salcburga tokom vikenda i praznika u sezoni. Tamo je uvedena zabrana tranzitnog saobraćaja na sporednim putevima, pa je jedina legalna opcija ostati na auto-putu. Ako vas policija zaustavi na izlazu bez opravdanja, poput rezervacije smještaja, možete biti vraćeni na auto-put i kažnjeni sa nekoliko stotina evra.

Nema snimanja

Popularne aplikacije kao što su Waze i Google Maps dozvoljene su za navigaciju, ali funkcije koje upozoravaju na radare i policijske patrole su zabranjene i moraju biti isključene prije ulaska u zemlju. Isto važi i za kameru na vjetrobranu. Naime, kontinuirano snimanje javnog prostora smatra se kršenjem privatnosti i može dovesti do visokih kazni.

Na pojedinim auto-putevima postoje takozvane IG-L ekološke zone u kojima se brzina automatski ograničava, najčešće na 100 kilometara na čas. Prekoračenje u tim zonama ne tretira se samo kao klasičan prekršaj, već i kao ekološki prekršaj, što znači znatno veće kazne.

U najtežim slučajevima prebrze vožnje, policija može privremeno oduzeti vozilo, a kod ekstremnih prekoračenja brzine i trajno ga zaplijeniti i prodati na aukciji. Posebno se strogo kažnjava bahata vožnja i ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti.

Dodatno, čak i ponašanje za volanom može biti problem. Ako policajac procijeni da ste nepažljivi, na primjer ako jedete, pijete ili koristite ekran, može vas kazniti zbog ometanja pažnje tokom vožnje.

Parkiranje u gradovima poput Beč takođe može biti zamka. U mnogim zonama ne postoje klasični automati. Parking se plaća putem aplikacija ili unaprijed kupljenih papirnih karata koje se ručno popunjavaju. Neznanje se ne prihvata kao opravdanje i kazne stižu brzo, a vozilo može biti i odvučeno.

Pazite na vinjetu

Na kraju, ne zaboravite kupiti vinjetu za auto-puteve, brze puteve i tunele. Dostupne su jednodnevna, desetodnevna, dvomjesečna i godišnja varijanta.

Jednodnevna vinjeta dostupna je isključivo u digitalnom obliku i košta 9,60 evra za putnički automobil, dok desetodnevna košta 12,80 evra. Međutim, nosi i mali rizik: važi do 23.59 časova na datum koji je odabran prilikom kupovine. To znači da, ako kupite vinjetu „za danas“ u 20 časova, ona će važiti svega oko četiri časa.

(Kliks)

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