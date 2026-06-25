Stvari koje mogu da naprave problem u automobilu ako ih na vrijeme ne riješite

Ako ne želite da vas auto ostavi na putu baš kada ste krenuli na prvi vikend izlet, odvojite 15 minuta za ove tri stvari.

1. Gume: pritisak nije „odokativna“ kategorija

Zaboravite pumpanje „otprilike“ na benzinskoj pumpi. Kada temperatura asfalta poraste, vazduh u gumama se širi i pritisak raste. Vožnja sa pogrešnim pritiskom znači dvije stvari: gume se troše neravnomjerno (i uništavate ih prije vremena), a automobil u krivinama postaje „ploveći“ umjesto preciznog i stabilnog.

Fudbal Mladi fudbaler (21) izgubio život nakon stravične nesreće na rijeci Roni

Šta kaže praksa: Provjeravajte pritisak isključivo kada su gume hladne. Pogledajte naljepnicu na okviru vrata ili u uputstvu vozila, jer proizvođač nije to bez razloga propisao. I obavezno pogledajte profil gume – ako je stara i „ćelava“, nikakav pritisak vas neće spasiti na prvoj ljetnoj kiši.

2. Akumulator: „tihi ubica“ koji ne upozorava

Svi se plašimo zime kada auto neće da upali, ali istina je zapravo suprotna – akumulatori najviše „crkavaju“ ljeti. Visoke temperature ispod haube ubrzavaju hemijske reakcije, oksidaciju i pražnjenje, što slabi bateriju koja je često već na kraju svog vijeka.

Šta kaže praksa: Ako vam je akumulator stariji od četiri godine, nemojte čekati da vas iznenadi na parkingu tržnog centra. Zamolite mehaničara da ga testira. To traje minut, a znaćete na čemu ste. Kada auto jednom ne upali – kasno je za razmišljanje.

3. Brisači: kada staklo postane puno tragova

Zima je za brisače bila brutalna – led, snijeg, struganje zaleđenog stakla. Sada ih dočekuje sunce koje isušuje gumu do te mjere da postane tvrda i ispucala. Rezultat? Kada na autoputu krenete da čistite šoferšajbnu od insekata, brisači samo razmažu prljavštinu i naprave sloj kroz koji ne vidite ništa.

Savjeti Ako hoćete da budete zdraviji i srećniji na poslu, ovo radite svakog sata

Šta kaže praksa: Provjerite gumice. Ako ostavljaju tragove ili „preskaču“ po staklu, mijenjajte ih odmah. Nije stvar estetike, nego bezbjednosti – jedna sekunda loše vidljivosti pri 130 km/h može da vam pokvari cijelo ljeto.

Automobil nije stvar koju samo sipate i vozite, ma koliko bio dobar. Ove sitnice ne koštaju mnogo, a razlika između „uradio sam pregled“ i „ostao sam na putu“ često zavisi baš od njih. Provjerite gume, testirajte akumulator i zamijenite metlice brisača. Uštedićete sebi živce – i trošak šlep službe.

(Autoblog.rs)