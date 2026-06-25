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AMS izdao upozorenje za vozače

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 07:59

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казне саобраћај аутомобили полиција
Foto: ATV

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a iz Auto-moto saveza (AMS) savjetuju vozačima da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tekućine zbog vrućine.

Režim saobraćaja je izmijenjen na dijelu magistralnog puta Bijeljina dva - Glavičice zbog radova na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac, kao

i na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani - Bijeljina jedan zbog radova na proširenju mosta.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

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Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Klupe u toku je izgradnja mosta preko rijeke Ukrine zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do 7. jula.

Na kamenolomu Han-Derventa, na magistralnom putu na granici Republika Srpska/FBiH Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Han Dervneta doći će do obustave saobraćaja zbog bušačko minerskih radova.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, kao i u mjestu Donja Paležnica na regionalnom putu Bušletić-Zelinja zbog odrona.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

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Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, kao i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH na regionalnom putu Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje danas je obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju. Alternativni pravac za vrijeme obustave je put Turbe-Vitovlje.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi, Sarajevo zapad - Lepenica i Bijača - Počitelj /most Hercegovina/ zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica.

Na graničnim prelazima BiH jutros zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

/SRNA/

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saobraćaj

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Upozorenje

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