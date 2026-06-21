EU odlučila: Nelegalna zamjena za bezbjednosni trougao

Malo signalno LED svjetlo V-16, koje je u Španiji uvedeno kao zamjena za klasični bezbjednosni trougao, našlo se u pravnom problemu nakon odluke institucija Evropske unije.

Malo signalno LED svjetlo V-16, koje je u Španiji uvedeno kao zamjena za klasični sigurnosni trougao, našlo se u pravnom problemu nakon odluke institucija Evropske unije.

Prema pisanju francuskog magazina Auto Plus, Evropska komisija smatra da španske vlasti nisu ispoštovale propisanu proceduru jer prije usvajanja zakona nisu obavijestile EU o novom tehničkom rješenju.

Zbog toga se V-16 svjetlo trenutno smatra pravno spornim.

Praksa Suda Evropske unije pokazuje da tehnička pravila koja države članice uvedu bez prethodnog obavještavanja EU mogu biti proglašena neprimjenjivim.

To znači da vozači u Španiji imaju osnov da ospore eventualne kazne zbog neposjedovanja V-16 svjetla.

Odluka bi mogla da stvori dodatne probleme španskim vlastima, koje su planirale da upravo V-16 svjetlo postane obavezna oprema umjesto sigurnosnog trougla.

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Postoji mogućnost da Evropska unija pokrene postupak protiv Španije zbog primjene propisa koji nije usklađen sa evropskim procedurama.

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V-16 svjetlo zamišljeno je kao bezbjednija alternativa trouglu upozorenja, jer vozač ne mora da izlazi iz vozila kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju.

Međutim, njegova budućnost sada zavisi od rješavanja pravnih prepreka na nivou EU.

Kako funkcioniše V-16 LED svjetlo?

Ova kompaktna, punjiva i namagnetisana lampa lako se postavlja na metalne površine automobila, a preporučuje se postavljanje na krov radi bolje vidljivosti.

Trepćuće narandžasto svjetlo upozorava ostale učesnike u saobraćaju na zaustavljeno vozilo ili nesreću.

Vidljivost je do jednog kilometra u svim pravcima (360 stepeni), što značajno poboljšava bezbjednost, posebno na magistralnim putevima i auto-putevima.

Dodatne prednosti V-16 LED svjetla

Ugrađeni geolokacijski sistem omogućava nadležnim službama brzo lociranje pokvarenog vozila ili mjesta nesreće i pravovremeno slanje pomoći.

Svjetlo automatski šalje signal svakih 100 sekundi, a prestaje sa emitovanjem jednostavnim gašenjem uređaja.

/Nezavisne novine/