Napeta situacija u Folksvagenu: Planira se ukidanje 50.000 radnih mjesta

Njemački automobilski džin Folksvagen grupe na putu je da do 2030. godine ukine 50.000 radnih mjesta, rekao je u četvrtak glavni izvršni direktor Oliver Blume na godišnjoj skupštini kompanije, javlja Njemačka novinska agencija (dpa).

Blume je na sastanku održanom onlajn rekao akcionarima da je situacija u Folksvagenu „napeta i zahtjevna“, rekavši da su se uslovi u automobilskoj industriji dodatno pogoršali 2026. godine.

"Naš poslovni model, koji je decenijama bio uspješan, danas više ne funkcioniše. Moramo da ga dalje razvijamo", rekao je.

Glavni izvršni direktor iznio je ključne tačke za novu strategiju proizvođača automobila za 2030. godinu, koja je objavljena u maju.

Cilj Folksvagen je da postane “najatraktivniji proizvođač automobila na svijetu” do kraja ove decenije, rekao je, sa povratom prodaje između 8 odsto i 10 odsto.

Novi modeli poput nedavno predstavljenog električnog ID. Pola pokazuju da je marka na pravom putu i „ponovo na čelu konkurencije“, tvrdio je Blume.

"Međutim, ne zarađujemo dovoljno novca od njih", nastavio je.

Samo u centralnom VW brendu, do 2030. godine biće ukinuto 35.000 radnih mjesta. Radna snaga će se već smanjiti za 19.000 do kraja 2026, rekao je Blume, objašnjavajući da je već dogovoreno oko 28.000 dobrovoljnih odlazaka.

Troškovi fabrika u njemačkim VW pogonima pali su za više od 20 odsto u 2025. godini, dodao je.

Blume je takođe potvrdio svoje planove za dalje smanjenje kapaciteta fabrika. Do 2030. godine želi da smanji kapacitet svojih evropskih fabrika za dodatnih 500.000 vozila – uz već tekuće smanjenje od milion vozila do 2028. godine.

(Seebiz)