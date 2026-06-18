Ovo malo ko radi kada toči gorivo, a može vam spasiti život

Prije nego što krenete da točite gorivo u svoj automobil, vozilo bi trebali dotaknuti jer to vam može spasiti život.

Naime, stručnjaci pojašnjavaju da pokret koji čovjek napravi prilikom izlaska iz automobila može stvoriti statički elektricitet.

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Ako nakon izlaska iz automobila idete natočiti gorivo, taj isti statički elektricitet može dovesti do opasne iskre.

"Ta iskra je dovoljna da zapali bilo koju paru koja se nalazi oko vrha mlaznice", rekao je Skot Burs, direktor tehničkih programa i poslova Instituta za naftnu opremu (PEI).

Institut za naftnu opremu je od sredine 1990-ih dobio izvještaje o oko 200 incidenata na benzinskim pumpama uzrokovanih statičkim elektricitetom.

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"Dobijate statičko pražnjenje iz vašeg tijela u tu metalnu mlaznicu, a kada se to dogodi, postoji mogućnost da dođe do iskre", objasnio je, prenosi "Večernji".

Ali Burs kaže da vjerovatno ima mnogo više slučajeva koji nisu prijavljeni. Dok su sitnije iskre česte, pravi požari uzrokovani istima su rjeđi.