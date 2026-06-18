Logo

Ovo malo ko radi kada toči gorivo, a može vam spasiti život

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 22:10

Komentari:

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

Prije nego što krenete da točite gorivo u svoj automobil, vozilo bi trebali dotaknuti jer to vam može spasiti život.

Naime, stručnjaci pojašnjavaju da pokret koji čovjek napravi prilikom izlaska iz automobila može stvoriti statički elektricitet.

Југо са аукције КГФ-а

Auto-moto

Basnoslovno: Za Juga starog 40 godina traže nezamislivu cifru

Ako nakon izlaska iz automobila idete natočiti gorivo, taj isti statički elektricitet može dovesti do opasne iskre.

"Ta iskra je dovoljna da zapali bilo koju paru koja se nalazi oko vrha mlaznice", rekao je Skot Burs, direktor tehničkih programa i poslova Instituta za naftnu opremu (PEI).

Institut za naftnu opremu je od sredine 1990-ih dobio izvještaje o oko 200 incidenata na benzinskim pumpama uzrokovanih statičkim elektricitetom.

Јелена Карлеуша

Scena

Nesrećnik bolestan od zla: Karleuša poslala jasnu poruku Konakoviću

"Dobijate statičko pražnjenje iz vašeg tijela u tu metalnu mlaznicu, a kada se to dogodi, postoji mogućnost da dođe do iskre", objasnio je, prenosi "Večernji".

Ali Burs kaže da vjerovatno ima mnogo više slučajeva koji nisu prijavljeni. Dok su sitnije iskre česte, pravi požari uzrokovani istima su rjeđi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

požar

Statički elektricitet

Komentari (0)

Pročitajte više

Дјечак из Ливна открио за кога навија

Fudbal

Htio sam navijati za Srbe: Dječak iz Livna postao hit u regionu

8 h

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Ekonomija

Isplati se provozati: Dizel u ovom mjestu u BiH košta 2,29 KM

8 h

0
Топлотна купола

Svijet

Stiže prženje na 45 stepeni: Toplotna kupola poklapa Evropu

9 h

0
Аутомобил њемачке полиције

Svijet

Majka zaboravila dijete u automobilu, beba preminula od vrućine: Tragedija u Njemačkoj

9 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил

Auto-moto

Električna vozila sve prihvaćenija

13 h

0
Југо са аукције КГФ-а

Auto-moto

Basnoslovno: Za Juga starog 40 godina traže nezamislivu cifru

1 d

2
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Šta treba obavezno provjeriti na automobilu prije putovanja?

2 d

0
Када је право вријеме за велики сервис аутомобила?

Auto-moto

Kada je pravo vrijeme za veliki servis automobila?

3 d

0

  • Najnovije

23

31

Crna kiša prekrila mnoge dijelove Moskve

23

25

Pogledajte svih pet golova sa utakmice Švajcarska - BiH

22

57

Poraz BiH od Švajcarske, ali to možda nije ono najgore

22

54

Ova dva znaka u narednih 14 dana čeka finansijski preporod

22

40

Kamiondžija iz BiH nanizao 44 prekršaja: Vozio bez pauze 75 sati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima