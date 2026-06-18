Stiže prženje na 45 stepeni: Toplotna kupola poklapa Evropu

Dok ljeto kalendarski još nije ni počelo, Evropu očekuje prvi ozbiljan toplotni talas ove sezone.

Meteorolozi upozoravaju da će snažna "toplotna kupola" tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donoseći temperature i do 45 stepeni Celzijusa u pojedinim delovima Portugala, Španije i Francuske.

Prema prognozi meteorološkog portala "Sever Veder Jurop" iznad zapadne i centralne Evrope formira se masivna oblast visokog vazdušnog pritiska, poznata kao "toplotna kupola", koja će zarobiti izuzetno topao vazduh pristigao iz Sahare i spriječiti njegovo miješanje sa hladnijim masama.

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Stručnjaci upozoravaju da će ovaj vremenski obrazac dovesti do dugotrajnog perioda ekstremnih vrućina, a dodatni problem predstavlja činjenica da je zemljište širom Evrope već izrazito suvo nakon rekordno toplog kraja maja. Zbog toga će prirodni proces hlađenja putem isparavanja biti znatno oslabljen, što će dodatno doprinijeti rastu temperatura.

Naime, očekuje se da će temperature biti od 14 do 18 stepeni iznad prosjeka za kraj juna, a lokalno i više.

Toplotni talas će se od vikenda širiti iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Evropi, a zatim postepeno nastaviti ka sjeveru i istoku, dominirajući većim dijelom Evrope tokom ostatka juna. Tokom vikenda i sljedeće nedjelje očekuje se i viši vazdušni pritisak od uobičajenog u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta. Područje visokog pritiska dodatno će se širiti i biće iznad prosjeka gotovo svuda, osim na krajnjem jugoistoku, krajnjem sjeveru Evrope i iznad Sjevernog Atlantika.

Španija, Portugal i Francuska najviše na udaru

Najviše temperature očekuju se na Pirinejskom poluostrvu. U Portugalu i Španiji početkom naredne sedmice moguće su vrijednosti i do 45 stepeni Celzijusa, prenosi "Nova".

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Francusku takođe očekuje izuzetno težak period. Pojedini meteorološki modeli predviđaju da bi u centralnim, sjevernim i zapadnim dijelovima zemlje temperature u ponedjeljak mogle dostići između 41 i 44 stepena.

U Parizu i drugim većim gradovima očekuje se višednevni period sa temperaturama između 35 i 40 stepeni, što je i do 15 stepeni iznad prosjeka za kraj juna.

Toplotni talas širi se ka sjeveru i istoku

Vrućina će tokom vikenda zahvatiti i Njemačku, zemlje Beneluksa i Veliku Britaniju, gdje će temperature uglavnom prelaziti 30 stepeni.

U Italiji se očekuju temperature između 35 i 40 stepeni, dok bi u dolini rijeke Po početkom naredne sedmice lokalno moglo biti i toplije.

Meteorolozi navode da će i Balkan osjetiti uticaj ovog talasa, ali se za sada ne očekuju ekstremi poput onih u Francuskoj ili Španiji. Temperature bi u većem dijelu regiona trebalo da se kreću između 30 i 35 stepeni, mada po mapama - sasvim solidno i nas "kači".

Šta je "toplotna kupola“?

Toplotna kupola nastaje kada se iznad velikog područja zadrži snažan sistem visokog vazdušnog pritiska. On djeluje poput poklopca na šerpi – sprečava podizanje toplog vazduha i njegovo miješanje sa hladnijim slojevima atmosfere.

Zbog toga se vazduh pri tlu dodatno zagrijava - taj vremenski obrazac donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature području ispod njega. Takođe, izraz se koristi kada se široko područje vazduha pod visokim pritiskom zadrži nad velikim dijelom kontinenta, a ako je pojava izrazito stabilna i ekstremna, obično traje nekoliko dana ili čak nedjelja.

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Upravo su ovakvi meteorološki uslovi bili jedan od ključnih uzroka nekih od najintenzivnijih toplotnih talasa koji su posljednjih godina pogodili Evropu, SAD i Kanadu.

Rizik od suše i požara

Meteorolozi upozoravaju da bi dugotrajan period visokih temperatura mogao dodatno da pogorša sušu u mnogim dijelovima Evrope i poveća rizik od šumskih požara.

Pošto se očekuje da će se snažan sistem visokog pritiska zadržati nad Evropom do kraja mjeseca, postoji mogućnost da će se toplotni talas produžiti i tokom posljednjih dana juna.