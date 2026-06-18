Majka zaboravila dijete u automobilu, beba preminula od vrućine: Tragedija u Njemačkoj

U Šorndorfu, gradu u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, preminula je djevojčica stara 20 mjeseci nakon što je satima bila ostavljena u automobilu.

Prema prvim informacijama, dijete je u vozilu zaboravila njena majka.

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Kriminalistička policija i državno tužilaštvo pokrenuli su istragu, piše “Berliner cajtung”.

Istraga protiv majke

Policijska uprava saopštila je da je u srijedu oko 14.50 sati po lokalnom vremenu primila dojavu o tijelu djeteta u automobilu, prenosi Blic.

Prema dosadašnjim saznanjima, majka (44) pronašla je djevojčicu u vozilu tek u popodnevnim satima, nekoliko sati nakon što ju je tamo ostavila. Državno tužilaštvo u Štutgartu potvrdilo je za njemačku novinsku agenciju da se protiv majke vodi istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Pokušaj reanimacije bio neuspješan

Iako su hitne službe odmah po dolasku na mesto događaja započele mjere reanimacije, pokušaji oživljavanja bili su neuspješni i djevojčica je proglašena mrtvom.

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Istragu o tačnim okolnostima smrti preuzeli su kriminalistička policija iz Vajblingera i Državno tužilaštvo u Štutgartu, koji su poručili da intenzivno rade na slučaju.

Naložena je obdukcija tijela preminule djevojčice kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Istražitelji za sada nisu davali nikakve informacije o mogućim razlozima zbog kojih je majka ostavila dijete u automobilu.