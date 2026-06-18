Novi izvještaj otkriva detaljne razloge implozije podmornice Titan

Kanadski zvaničnici za bezbjednost objavili su izvještaj o posljednjem putovanju podmornice Titanik, koja je implodirala u junu 2023. godine tokom zarona do olupine Titanika.

U izvještaju se navodi da OušnGejt nije dovoljno razumio rizike povezane sa praktično neispitanom podmornicom, izvještava Gardijan .

Podmornica od ugljeničnih vlakana, duga 6,7 metara, potonula je u Atlantskom okeanu u junu 2023. godine na putu ka olupini Titanika, ali je komunikacija izgubljena manje od dva sata kasnije. Nestanak je pokrenuo međunarodnu potragu.

Ostaci Titana pronađeni su nekoliko dana kasnije, što je potvrdilo da je petoro putnika poginulo u imploziji. U podmornici su bili britanski istraživač i pilot Hamiš Harding, britansko-pakistanski preduzetnik Šahzada Davud i njegov 19-godišnji sin Suleman, francuski stručnjak za dubokomorsko ronjenje Pol-Anri Naržeole i osnivač kompanije OušnGejt Stokton Raš.

OušnGejt je organizovao turističke izlete do olupine Titanika, koji je potonuo 1912. godine nakon sudara sa ledenim brijegom. Olupina Titanika pronađena je na dubini od

Mane u konstrukciji i testiranju

U izvještaju Odbora za bezbednost saobraćaja Kanade navedeni su nedostaci u dizajnu i korporativna kultura kompanije kao ključni uzroci nesreće. OušnGejt se predstavio kao pionir u razvoju podmornica od ugljeničnih vlakana za velike dubine.

„Nije postojao presedan za zaron podmornice sa posadom od ugljeničnih vlakana u duboke okeane, a kompanija je i interno i javno priznala da njene operacije nose rizik“, rekli su inspektori.

Kompanija je napravila dva modela Titanika u razmeri 1:3 kako bi testirala njegov odgovor na pritisak, ali oba su otkazala na dubinama većim od Titanika. OušnGejt je potom modifikovao dizajn, ali nije bio svjestan da je cilindar Titanika oštećen svakim izlaganjem ekstremnom pritisku.

Svijet Uzrok implozije podmornice Titan poznat: Tragedija je mogla biti spriječena

„Uobičajena inženjerska praksa bila bi da se model u punoj veličini podvrgne veoma značajnom broju ciklusa testiranja, možda stotinama ili hiljadama“, navodi se u izvještaju. OceanGate je sproveo relativno malo testova na finalnoj podmornici, tako da nije bilo poznato koliko ekstremnih ciklusa pritiska trup može da izdrži.

Trup je postepeno slabio

U izvještaju se navodi da je dizajn Titana bio inovativan, ali da konstrukcija i testiranje nisu pratili standardne inženjerske prakse. Pregled ostataka materijala trupa pokazao je strukturne nedostatke koji su mogli ugroziti integritet podmornice.

Inspektori su naveli više scenarija u kojima je podmornica mogla biti oštećena, uključujući sudar sa olupinom Titanika 2022. godine i snažan udar kada je izronila nekoliko dana kasnije. Titanik je bio ostavljen na otvorenom, izložen elementima, skoro godinu dana.

„Svaki put kada je struktura pod opterećenjem, mogu se akumulirati male količine štete. Što je veće opterećenje, to će se šteta brže akumulirati“, navodi se u izveštaju.

Iako je podmornica prethodno uspešno završila 13 zarona, istražitelji vjeruju da su se slabosti u materijalu postepeno nagomilavale. Procjenjuju da je trup implodirao na dubini većoj od 3.000 metara.

Sistem za akustičko praćenje, koji je trebalo da upozori posadu na mogući kvar, nije testiran kako bi se osiguralo da će dosljedno pružati rana upozorenja. U izvještaju se navodi da sistem nije funkcionisao kako je predviđeno.

Ignorisanje upozorenja

Pored tehničkih nedostataka, inspektori su pronašli probleme u donošenju odluka unutar kompanije OceanGate. U izvještaju je navedeno „grupno razmišljanje“, pritisak da se usvoji jedinstven stav i precenjivanje mogućnosti grupe.

„Tokom poslovanja kompanije OceanGate, zaposleni sa stručnošću u određenim oblastima napustili su kompaniju ili su otpušteni nakon što su izrazili zabrinutost u vezi sa bezbjednošću ili drugačije stavove od direktora“, navodi se u izvještaju.

Svijet Uzrok implozije podmornice Titan poznat: Tragedija je mogla biti spriječena

Dodalo se da je pristrasnost potvrde uticala na donošenje odluka i upravljanje rizicima u vezi sa strukturnim integritetom Titana.

Nedostatak spoljnog nadzora

U izvještaju se takođe upozorava na slabu regulativu podmornica za putovanja na velikim dubinama. Navodi se da nije bilo spoljnih provera procesa procene rizika kompanije OceanGate od strane regulatora ni u jednoj od zemalja u kojima kompanija posluje.

Zbog ograničene razmene informacija, Ministarstvu transporta Kanade često su nedostajale ključne informacije o Titanu. Nakon zajedničke misije 2021. godine, utvrđeno je da Titan nije sertifikovan, da je napravljen od neobičnih materijala i da Oušngejt nije imao osiguranje.

Kanadsko Ministarstvo saobraćaja upozorilo je da bez promjene politike postoji rizik da će plovila i posade nastaviti da rade bez minimalne zaštite, što bi moglo dovesti do nebezbednih uslova i smrtonosnih nesreća.

„Godinama pozivamo na jači regulatorni nadzor u pomorskom sektoru. Životi su ugroženi kada se ne rješavaju bezbjednosni propusti“, rekao je predsjednik Kanadskog odbora za bezbjednost saobraćaja Joan Marijer.

(indeks)