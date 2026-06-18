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Ovo u vazduhu je krov spremnika nafte: Napad Ukrajine na Moskvu

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ATV redakcija
18.06.2026 08:08

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Ово у ваздуху је кров спремника нафте: Напад Украјине на Москву
Foto: Printscreen/X

Ukrajinske snage izvele su napad na Moskvu, a zabilježen video prikazuje trenutak udara ukrajinske bespilotne letjelica u rafineriju nafte.

Na snimku se vidi kako dron pogađa jedan od velikih spremnika za gorivo, nakon čega dolazi do eksplozije, dok metalni krov spremnika pod silinom pritiska odlijeće u vazduh.

Nakon udara formirao se velik oblak crnog dima i plamena, a unutar industrijskog kompleksa u moskovskoj četvrti Kapotnja izbio požar. Fotografija snimljena neposredno nakon eksplozije prikazuje gusti dim koji se uzdiže iz kruga postrojenja i koji se vidi iz više dijelova grada.

Drugi napad na istu rafineriju u tri dana

Ovo je drugi napad na moskovsku rafineriju nafte u posljednja tri dana. Prethodni udar, izveden prekjuče, privremeno je zaustavio rad ovog energetskog postrojenja, a jutrošnji pogoci dodatno otežavaju situaciju sa snabdijevanjem u ruskoj prestonici.

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Moskovske gradske vlasti, predvođene gradonačelnikom Sergejem Sobjaninom, ranije jutros su tvrdile da je ruska protivvazdušna odbrana uspješno presrela i uništila 33 bespilotne letjelice koje su letjele prema gradu. Sobjanin je u prvim izvještajima spominjao tek "manju štetu" od padova ostataka dronova na trgovački centar Sadovod, ali novi snimci direktnih pogodaka u spremnike nafte i stambene zgrade pokazuju znatno drugačiju situaciju na terenu.

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Moskva

Ukrajina

Rusija

rafinerija nafte

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