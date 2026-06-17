Avion se srušio na auto-pu - VIDEO

Desetak prolaznika i pripadnika hitnih službi u srijedu je priteklo u pomoć putnicima koji su ostali zarobljeni u privatnom avionu nakon pada na auto-put u Teksasu.

Na snimcima s mjesta nesreće vidi se kako su, koristeći lopate i čekić, razbijali prozore olupine kako bi izvukli putnike i omogućili im izlazak na sigurno.

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Avion je letio iz meksičkog Los Kabosa prema Ostinu u Teksasu.

"Aerodromu Laredo prijavio je ozbiljne mehaničke probleme", izjavio je direktor aerodroma Gilberto Sančez.

Tokom pada letjelica je udarila u jedno vozilo, potvrdio je istražitelj policijske uprave Laredo Hose Baeza, dodajući da još nije jasno koji dio aviona je ostvario kontakt s automobilom.

U avionu je bilo šest osoba. Policija je saopštila da je jedna osoba smrtno stradala, dok je pet preživjelih prevezeno u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju.

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Identitet poginule osobe još nije objavljen. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim i vatru koja je zahvatila srušeni avion. Baeza je naveo i da je pet pripadnika hitnih službi zatražilo medicinsku pomoć zbog udisanja dima.

Nesreća se dogodila u blizini aerodroma Laredo, oko 240 kilometara jugozapadno od San Antonija.

U istragu su uključeni FBI i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB), piše Avaz.