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Mladi Poljak nestao bez traga odmah po povratku sa puta u BiH

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ATV
17.06.2026 22:40

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Nestanak mladog Poljaka Patrika Zjobra (26), koji godinama živi i radi u Beču, pretvorio se u pravu policijsku zagonetku koja danima drži u neizvjesnosti njegovu porodicu i prijatelje.

Već više od deset dana Patriku se gubi svaki trag, a policijska istraga sada vodi ka neočekivanom putovanju u Bosnu i Hercegovinu.

Zagonetno putovanje u BiH

Patrik je posljednji put viđen 5. juna 2026. godine u oblasti Zikardsburggase u 10. bečkom okrugu. Prema riječima bliskih prijatelja, mladić je prije nestanka spomenuo plan za dvodnevni radni angažman u Bosni i Hercegovini, na koji je trebalo da otputuje u društvu državljanina BiH.

Upravo je taj državljanin BiH trenutno u fokusu istrage. Bečka policija ga je saslušala, a on tvrdi da su zaista boravili u BiH, te da su se potom zajedno vratili u austrijsku prijestonicu. Međutim, pojavljuje se veliki problem: ne postoje nezavisni svjedoci koji bi potvrdili da je Patrik uopšte stigao nazad u Beč.

Stan pust, telefon isključen

Porodicu posebno plaši činjenica da je Patrik potpuno prekinuo sve kontakte. Njegov mobilni telefon je isključen ili nedostupan, a policijski uvid u njegov stan u Beču otkriva jezivu sliku – svi lični predmeti su ostali netaknuti. Mladić se nije vratio kući, a nije se javio ni najbližima, što je za njega potpuno neuobičajeno ponašanje.

Porodica nudi novčanu nagradu

Porodica nestalog mladića smatra da je riječ o hitnom slučaju, te da je Patrikov život ozbiljno ugrožen. U očajničkom pokušaju da dođu do istine, javno su uputili apel svim građanima:

„Tražimo bilo kakvu informaciju o osobama koje su nakon 6. juna imale kontakt sa Patrikom ili znaju nešto o njegovom kretanju. Za korisne informacije koje vode do njegovog pronalaska, obezbijeđena je novčana nagrada.“

Bečka policija je preko medija uputila hitan apel građanima. Svako ko ima saznanja o Patriku Zjobru moli se da odmah kontaktira najbližu policijsku stanicu, jer svaki minut u ovakvoj situaciji može biti presudan, prenosi Hojte.

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nestao mladić

Bosna i Hercegovina

Austrija

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