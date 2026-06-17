Stravični detalji ubistva Arije (9): Jela je picu i gledala TV, a onda se desio horor

Devetogodišnja Arija Torp, opisana kao "vedra i nasmijana" djevojčica, provela je posljednji dan svog života uživajući u plesu i pravljenju mini-pica sa svojom majkom, samo nekoliko sati prije nego što ju je, kako se navodi, nožem usmrtio tinejdžer.

Arija je preminula nakon što je izbodena u predjelu grudnog koša u svojoj kući u Veston-super-Meru, 15. decembra prošle godine. Pred Sudom u Bristolu trenutno se vodi postupak protiv 16-godišnjaka, kojem se zbog godina ne može otkriti identitet, a koji poriče optužbe za ubistvo.

Vidimo se poslije posla, mama

U emotivnom iskazu pročitanom pred porotom, majka djevojčice, Viktorija Hal, opisala je posljednje časove sa svojom kćerkom. Nakon škole, Arija je ostala na času plesa, a nakon toga su zajedno otišle u kupovinu.

"Arija je rekla da je imala baš dobar dan. Kupile smo mini-pice i vratile se kući oko 16:45. Arija je jela picu, sjedila na kauču i gledala Jutjub na televizoru", ispričala je majka.

Dodala je da je Arija bila veoma raspoložena. "Tražila je da pojede posljednji keks nakon večere, ja sam rekla da može. Rekla mi je: 'Vidimo se poslije posla, mama', a ja sam joj odgovorila: 'Vidimo se, volim te'."

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Majka je potom otišla na večernju smjenu kako bi zaradila dodatni novac za praznike. Ubrzo nakon toga, život joj se pretvorio u noćnu moru kada je saznala šta se desilo njenom djetetu.

Priznanje pred djecom na stanici

Prema navodima optužbe, tinejdžer je nakon napada otišao na obližnju željezničku stanicu, gdje je grupi djece priznao šta je učinio. Jedna četrnaestogodišnja djevojčica, koja se zatekla na stanici, pozvala je policiju nakon što joj je dječak rekao da je "izbo" Ariju.

"Rekao je da je izbo i da ona leži mrtva na podu u dnevnoj sobi", ispričala je djevojčica policiji. Druga djeca su svjedočila da je dječak djelovao uznemireno, ali i čudno. Jedna dvanaestogodišnjakinja je opisala kako se dječak smiješio dok su ga druga djeca pitala da li je nekoga ubio, dok je drugi dječak čuo kako govori: "Uradio sam nešto veoma loše, ići ću u zatvor na dugo vremena".

Ne znam zašto sam to uradio

Policijski službenik Timoti Strajd uspio je da stigne na stanicu u trenutku kada se voz spremao da krene. Nakon kraće intervencije, tinejdžer je uhapšen. U kasnijem policijskom ispitivanju, dječak je dao pripremljenu izjavu u kojoj je priznao da je izbo Ariju u grudi.

"Nisam koristio mnogo snage, ali nož je bio veliki. Ne znam zašto sam to uradio, jednostavno se desilo... Prišao sam i izbo je. Pala je na pod", naveo je optuženi u svojoj izjavi.

Suđenje pred Sudom u Bristolu se nastavlja, gdje će se utvrđivati sve okolnosti ovog tragičnog događaja koji je duboko potresao lokalnu zajednicu, prenosi Dejli mejl.