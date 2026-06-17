Kongo šokirao tihog favorita Svjetskog prvenstva

Još jedna iznenađujući rezultat na Svjetskom fudbalskom prvenstvu. Kongo je šokirao tihog favorita Portugal - ekipu predvođenu Kristijanom Ronaldom.

Jako blijeda utakmica Portugala završena je remijem 1:1.

Potpuno zasluženo autsajder je izvukao bod.

Sjajno je počelo za Portugal. Već u šestom minutu Pedro Neto je hirurški precizno šutirao, a Žoao Neveš glavom smjestio loptu u mrežu za vođstvo.

Da kongo nije došao sa bijelom zastavom govori situacija već iz 11. minuta kada je Visa šutirao pored gola.

Kako je vrijeme odmicalo, tako je tempo opadao, a to je u posljednjim trenucima prvog dijela igre iskoristio Visa, kada je nadvisio sve i pogodio poslije kornera za veliko iznenađenje i ispisavanje istorije afričke zemlje.

Drugi dio igre je donio mali broj prilika, dvije od njih je imao Kristijano Ronaldo. U obje situacije se čini da je lopta išla malo iza njega, pa Portugalac nije mogao da reaguje na najbolji način. Međutim, mnogo su Portugalci pokušavali upravo da pronalaže iskusnog napadača, dok su druge opcije stavljali u drugi plan, što je, čini se, u nekim trenucima bilo nepotrebno.

Bakambu je mogao da kazni Portugal u 77. minutu, ali je šutirao veoma neprecizno u 77. minutu. Odličnu šansu je imao Bruno Fernandeš u nadoknadi, ipak, lopta je otišla pored gola.