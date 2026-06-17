Logo
Large banner

Kongo šokirao tihog favorita Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV
17.06.2026 21:02

Komentari:

0
Португал - Конго
Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Wyke

Još jedna iznenađujući rezultat na Svjetskom fudbalskom prvenstvu. Kongo je šokirao tihog favorita Portugal - ekipu predvođenu Kristijanom Ronaldom.

Jako blijeda utakmica Portugala završena je remijem 1:1.

Potpuno zasluženo autsajder je izvukao bod.

Sjajno je počelo za Portugal. Već u šestom minutu Pedro Neto je hirurški precizno šutirao, a Žoao Neveš glavom smjestio loptu u mrežu za vođstvo.

Da kongo nije došao sa bijelom zastavom govori situacija već iz 11. minuta kada je Visa šutirao pored gola.

Kako je vrijeme odmicalo, tako je tempo opadao, a to je u posljednjim trenucima prvog dijela igre iskoristio Visa, kada je nadvisio sve i pogodio poslije kornera za veliko iznenađenje i ispisavanje istorije afričke zemlje.

Drugi dio igre je donio mali broj prilika, dvije od njih je imao Kristijano Ronaldo. U obje situacije se čini da je lopta išla malo iza njega, pa Portugalac nije mogao da reaguje na najbolji način. Međutim, mnogo su Portugalci pokušavali upravo da pronalaže iskusnog napadača, dok su druge opcije stavljali u drugi plan, što je, čini se, u nekim trenucima bilo nepotrebno.

Bakambu je mogao da kazni Portugal u 77. minutu, ali je šutirao veoma neprecizno u 77. minutu. Odličnu šansu je imao Bruno Fernandeš u nadoknadi, ipak, lopta je otišla pored gola.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Portugal Kongo

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Portugal

Kongo

DR Kongo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кристијано Роналдо

Fudbal

Ronaldo: Mesi je najbolji fudbaler svih vremena!

4 h

0
Аустрија и Јордан СП 2026.

Fudbal

Austrija savladala Jordan na Mundijalu

13 h

0
Свјетско првенство 2026. играчи Аргентине

Fudbal

Istorijski het-trik Mesija, Argentina pobjedom započela odbranu titule prvaka svijeta

15 h

0
капитен Аргентине фудбалер

Fudbal

Mesijeve suze u noći za pamćenje

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

22

00

Nada u borbi protiv Alchajmera: Ključ za liječenje nije u mozgu, već jetri?

21

52

Samara iz Kruga preminula u 35. godini: Svijet u šoku zbog tragičnog odlaska zvijezde

21

51

Preminula Lidija Manić

21

50

Višković: Ne zaustavljamo se - Srpska ušla u snažan investicioni ciklus

21

41

Na d‌ječijem igralištu nožem usmrtio suprugu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner