Mesijeve suze u noći za pamćenje

Lionel Mesi još jednom je pokazao koliko mu dres Argentine znači, pošto nije uspio da sakrije emocije u istorijskoj noći.

Kapiten prvaka svijeta zatresao je mrežu već u 17. minutu susreta, kada je svojoj reprezentaciji donio prednost protiv Alžira na startu Svjetskog prvenstva.

Mesi je prihvatio loptu na sredini terena, krenuo ka golu rivala, a potom snažnim udarcem sa distance savladao golmana Alžira Luku Zidana za vođstvo Argentine od 1:0.

Nakon pogotka uslijedilo je veliko slavlje argentinskih fudbalera, koji su okružili svog kapitena. A u trenutku kada su emocije dostigle vrhunac, Mesi nije mogao da ih obuzda.

Just look at what representing Argentina still means to Lionel Messi. 🇦🇷



He's just a few days away from turning 39. He's won every major trophy the game has to offer. He has nothing left to prove to anyone.



Yet when he scored against Algeria, he was overcome with emotion and… pic.twitter.com/PgnssvTTgX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 17, 2026

Kamere su zabilježile dirljive scene – jedan od najboljih fudbalera svih vremena zaplakao je tokom proslave gola, dok su ga saigrači grlili na terenu.

Njegove suze brzo su postale jedna od glavnih tema među navijačima i na društvenim mrežama.

Mnogi su ocijenili da je taj trenutak još jedna potvrda koliko Mesi i dalje emotivno doživljava nastupe za nacionalni tim, uprkos svemu što je tokom bogate karijere osvojio sa Argentinom.

(B92)