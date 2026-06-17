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Mesijeve suze u noći za pamćenje

Autor:

ATV
17.06.2026 06:44

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капитен Аргентине фудбалер
Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Lionel Mesi još jednom je pokazao koliko mu dres Argentine znači, pošto nije uspio da sakrije emocije u istorijskoj noći.

Kapiten prvaka svijeta zatresao je mrežu već u 17. minutu susreta, kada je svojoj reprezentaciji donio prednost protiv Alžira na startu Svjetskog prvenstva.

Mesi je prihvatio loptu na sredini terena, krenuo ka golu rivala, a potom snažnim udarcem sa distance savladao golmana Alžira Luku Zidana za vođstvo Argentine od 1:0.

Nakon pogotka uslijedilo je veliko slavlje argentinskih fudbalera, koji su okružili svog kapitena. A u trenutku kada su emocije dostigle vrhunac, Mesi nije mogao da ih obuzda.

Kamere su zabilježile dirljive scene – jedan od najboljih fudbalera svih vremena zaplakao je tokom proslave gola, dok su ga saigrači grlili na terenu.

Njegove suze brzo su postale jedna od glavnih tema među navijačima i na društvenim mrežama.

Mnogi su ocijenili da je taj trenutak još jedna potvrda koliko Mesi i dalje emotivno doživljava nastupe za nacionalni tim, uprkos svemu što je tokom bogate karijere osvojio sa Argentinom.

(B92)

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Tagovi :

Lionel Mesi

Argentina

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

suze

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