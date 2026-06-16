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Reakcije iz Platonove nakon žrijeba: Pobijedili smo i bolje timove

Autor:

Ivan Dragičević
16.06.2026 19:36

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ФК Борац
Foto: ATV

Žrijeb u Nionu nije pokolebao fudbalere Borca. Iako je Levski ''mina'' koju su svi željeli da izbjegnu, kuglice su spojile šampione BiH i Bugarske.

Levski je 27. titulu nacionalnog prvaka osvojio poslije 17 godina čekanja. Dugo je trajala dominacija Ludogoreca, čak 14 sezona, a minule je klub iz glavnog grada protutnjao šampionatom te je sa velikom prednošću osvojio titulu. Samouvjereno je nakon žrijeba govorio kapiten Borca Srđan Grahovac.

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"Dobili smo jednog od dva najteža rivala. polako, idemo se dobro pripremiti i uigrati. Vjerujem da ćemo ih spremni dočekati u Banjaluci. Vjerujemo u sebe, imamo dosta iskustva u ekipi i momke koji su pobjeđivali bolje ekipe od Levskog", rekao je Grahovac.

U sličnom tonu nastavio je Miloš Jojić. Iskusni vezni fudbaler smatra da mnogo toga zavisi od njegove ekipe.

"Mogli smo i bolje da prođemo. Međutim, sve ekipe koje su u kvalifikacijama imaju određen kvalitet. Ne znači da bi bilo lakše ili da će sad biti teže. Moramo da se usredsredimo na nas i da probamo da prođemo u drugo kolo. Bugari mnogo ulažu u posljednje vrijeme, nama je poznat Ludogorec koji je godinama u Evropi. Sada je tu Levski, bili su dominantni u prvenstvu. Nisam upoznat sa kadrom i igračima, mislim da će naš stručni štab to dobro da pripremi", rekao je Jojić.

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Trener Vinko Marinović označio je Levski kao najtežeg rivala.

"Ovaj put nismo imali sreće. Bilo je lakših protivnika. Od danas se pripremamo za Levski, pratimo ih, a sigurno je da su pred nama dvije teške utakmice. Nema više gola u gostima, tako da nije bitno gdje se igra prva utakmica, a gdje revanš. Biće zahtjevno sigurno", rekao je Marinović.

Prvi meč je u Banjaluci 7. ili 8. jula, a revanš sedam dana kasnije u Sofiji. Zanimljivo, Levski je već prodao 7.000 sezonskih karata za narednu takmičarsku godinu tako da među navijačima bugarskog kluba vlada velika euforija.

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