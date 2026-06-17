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U život Anastasije i Nemanje Gudelja stiže velika promjena

Autor:

ATV
17.06.2026 07:25

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Анастасија и Немања Гудељ
Foto: Youtube/Blic

Na veliko zadovoljstvo pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, fudbaler Nemanja Gudelj bi, kako se spekuliše, već od ljeta mogao da se vrati u Srbiju zajedno sa suprugom Anastasijom Ražnatović.

Fudbaler poslije sedam godina provedenih u Sevilji završava svoju epizodu u španskom klubu, pa su krenule priče da bi mogao da okrene novu stranicu karijere i vrati se u rodnu zemlju.

Prema pisanju domaćih medija, Crvena zvezda pokazuje interesovanje da na ljeto dovede defanzivnog vezistu, što bi u slučaju realizacije bio jedan od najzvučnijih transfera.

gudelj

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U cijeloj priči neizbježno se pominje i privatni život Gudelja i Anastasije, koji su posljednjih godina vezani za Španiju. Njihov eventualni povratak u Srbiju mnogi već tumače i kao mogućnost novog početka, ali i života bliže porodici i prijateljima.

Posebno se u tim nagađanjima ističe i činjenica da bi povratak u Srbiju najviše obradovao Cecu, koja bi bila presrećna da joj ćerka živi u neposrednoj blizini.

(informer)

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Nemanja Gudelj

Sevilja

FK Crvena zvezda

Anastasija Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović

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