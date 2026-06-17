U život Anastasije i Nemanje Gudelja stiže velika promjena

Autor:ATV
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Na veliko zadovoljstvo pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, fudbaler Nemanja Gudelj bi, kako se spekuliše, već od ljeta mogao da se vrati u Srbiju zajedno sa suprugom Anastasijom Ražnatović.
Fudbaler poslije sedam godina provedenih u Sevilji završava svoju epizodu u španskom klubu, pa su krenule priče da bi mogao da okrene novu stranicu karijere i vrati se u rodnu zemlju.
Prema pisanju domaćih medija, Crvena zvezda pokazuje interesovanje da na ljeto dovede defanzivnog vezistu, što bi u slučaju realizacije bio jedan od najzvučnijih transfera.
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Gudelj potvrdio da napušta Sevilju
U cijeloj priči neizbježno se pominje i privatni život Gudelja i Anastasije, koji su posljednjih godina vezani za Španiju. Njihov eventualni povratak u Srbiju mnogi već tumače i kao mogućnost novog početka, ali i života bliže porodici i prijateljima.
Posebno se u tim nagađanjima ističe i činjenica da bi povratak u Srbiju najviše obradovao Cecu, koja bi bila presrećna da joj ćerka živi u neposrednoj blizini.
(informer)
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