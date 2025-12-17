Nemanja Gudelj na izlaznim vratima Sevilje: Evo od kojeg kluba je dobio poziv

Piše se već neko vrijeme o tome da je Nemanja Gudelj na izlaznim vratima Sevilje.

Reprezentativac Srbije bi poslije nešto više od šest godina mogao da napusti Španiju, a poziv koji ima je vrlo zanimljiv.

Naime, Đenova želi Gudelja i to na insistiranje Danijele De Rosija.

Prema pisanju "Tutosporta", De Rosi je u razgovoru sa novim sportskim direktorom Dijegom Lopezom identifikovao dvije velike želje za januar.

Prva je upravo Gudelj, a druga je Nikolo Pisili – Romin biser i jedan od najboljih fudbalera mlade reprezentacije Italije. Čini se da je prva opcija sigurnija, pogotovo što se Rimljani ne bi tek tako odrekli Pisilija, te bi izvjesno zahtijevali veliko obeštećenje.

S druge strane i Gudelju bi sigurno izazovno bilo da se oproba u Italiji, te u svoj CV doda još jedan stabilan tim iz Liga petice.

Saradnja sa Seviljom mu traje do ljeta 2026. godine, prenose Nezavisne.