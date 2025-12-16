Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

Izvor:
FIFA je na ceremoniji u Dohi izabrali najljepši pogodak u 2025. godini.
Ovo laskavo priznanje na kraju je pripalo argentinskom fudbaleru Santijagu Montielu.
Radi se o nagradi Puškaš koji se dodjeljuje za najljepši pogodak, a na kraju je nagrađen fudbaler argentinskog Independientea.
Pogodak je postignut u maju 2025. godine kada je Monitel "makazicama" atraktivno pogodio udarcem van šesnaesterca.
Golman je ostao kao ukopan i mnogi su bili u nevjerici kada je lopta završila u mreži.
Montiel se zahvalio na nagradi te kratko dodao da pri udarcu nije mnogo razmišljao, već da je odlučio samo da udari loptu.
Na kraju je sve završilo fenomenalno i ova nagrada će obilježiti njegovu karijeru.
Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año 🔥— C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025
¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7hQ0HlKivm
