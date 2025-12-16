Logo
Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

Izvor:

ATV

16.12.2025

19:45

Komentari:

0
Најљепши гол 2025. године
Foto: Screenshot / X

FIFA je na ceremoniji u Dohi izabrali najljepši pogodak u 2025. godini.

Ovo laskavo priznanje na kraju je pripalo argentinskom fudbaleru Santijagu Montielu.

Radi se o nagradi Puškaš koji se dodjeljuje za najljepši pogodak, a na kraju je nagrađen fudbaler argentinskog Independientea.

Жељко Обрадовић

Košarka

Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

Pogodak je postignut u maju 2025. godine kada je Monitel "makazicama" atraktivno pogodio udarcem van šesnaesterca.

Golman je ostao kao ukopan i mnogi su bili u nevjerici kada je lopta završila u mreži.

Montiel se zahvalio na nagradi te kratko dodao da pri udarcu nije mnogo razmišljao, već da je odlučio samo da udari loptu.

Na kraju je sve završilo fenomenalno i ova nagrada će obilježiti njegovu karijeru.

