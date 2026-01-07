Šta uraditi sa badnjakom nakon Božića: Nikako ga ne bacajte

Međutim, mnogi ne znaju šta uraditi sa ovim drvcetom nakon Božića. Svake godine ih viđamo bačene pored kontejnera, vjerovatno ne zbog nemara, već zato što niko ne želi da njegov badnjak završi u đubretu.

Kako pravoslavlje nalaže, badnjak bi nakon Božića trebalo ostaviti negd‌je u prirodi, ali je veoma bitno na koji način to radite. Ne bi ga trebalo ostavljati sa onim dodacima sa kojim se prodaje u supermarketima. Dakle, skinite kesicu sa žitom, mali džak i sve ostale inače suvišne dodatke, i zatim same grane i lišće ostavite u šumi ili u parku.

Ostavljati ga sa nepotrebnim dodacima predstavlja veliko bogohuljenje. Nemojte ih ostavljati na betonu, dva koraka od kontejnera, već zad‌jenite, na primer, za neko drvo.

Najbolje je da se ostavi na nekom rodnom drvetu, koje će na proljeće donijeti rod. Badnjak simboliše hrast koji su pastiri donijeli u vitlejemsku pećinu gd‌je je rođen Isus Hrist i koje je pravedni Josif založio da ugrije hladnu pećinu. Varnice koje su poletjele u nebo su najavile poseban događaj. Takođe, badnjak je najava Časnog krsta Hristovog.

Badnjak upravo to i simbolizuje: plodnost, rodnost, uspjeh i novo rađanje, a da bismo imali novi ciklus napretka, treba da ga vratimo u prirodu odakle je i došao.