Šta uraditi sa novčićem koji pronađete u česnici?

Izvor:

Ona

07.01.2026

14:17

Шта урадити са новчићем који пронађете у чесници?
Foto: Printscreen/Youtube/Uradi sama

Božić je praznik koji vraća fokus na ono najvažnije, porodicu, zajedništvo i male rituale koji imaju veliku simboliku. U toplini doma, uz miris svijeće i svečanu trpezu, jedan trenutak uvijek izazove posebno uzbuđenje: lomljenje česnice.

Taj kratki, ali snažni čin prati smijeh, tihe želje i nada da će baš u nečijem komadu zablistati novčić - simbol sreće, zdravlja i blagostanja.

Ipak, iza ovog običaja ne krije se samo igra sudbine. Narodna tradicija jasno govori šta česnica znači, zašto je važno da se poštuje red i šta se zapravo radi kada se novčić pronađe.

Zašto svako mora da pojede svoj dio česnice

Česnica se ne dijeli slučajno i ne jede usput. Vjeruje se da svaki član domaćinstva treba da pojede cijeli svoj dio, bez ostavljanja ili bacanja. U narodnom vjerovanju, upravo u toj potpunosti leži simbolika zdravlja i snage, koliko je komad cijeli, toliko će i godina biti zaokružena dobrom.

Lomljenje česnice nije samo običaj, već porodični čin. Svaka ruka koja učestvuje u lomljenju, svaka izgovorena želja i pogled razmijenjen za stolom, smatra se dijelom blagoslova koji se unosi u dom za narednu godinu.

Šta znači kada baš vi pronađete novčić

Pronaći novčić u česnici oduvijek se smatralo znakom posebne sreće. Ali tradicija kaže da se taj trenutak ne završava samim pronalaskom.

Otkup novčića

Osoba koja pronađe novčić treba da ga "otkupi" simboličnom sumom novca od ostalih ukućana. Ovaj čin ima jasno značenje – sreća se ne zadržava samo za sebe, već se dijeli sa svima u kući. Time se, vjeruje se, blagostanje umnožava, a ne umanjuje.

Čuvanje na svetom mjestu

Nakon otkupa, novčić se najčešće ostavlja na ikoni ili pored nje i tu ostaje do sljedećeg Božića. U narodnom vjerovanju, to je način da se sreća "zadrži" u domu tokom cijele godine, ali i tihi podsjetnik na porodičnu bliskost i božićnu radost.

U vremenu kada se mnogi običaji zaboravljaju ili skraćuju, česnica ostaje jedan od onih rituala koji i dalje ima snagu da okupi porodicu. Bez obzira na to ko pronađe novčić, suština ostaje ista - Božić je praznik dijeljenja, a prava sreća uvijek je ona koja se umnožava kada se podijeli.

Česnica

običaji

