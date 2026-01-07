Božićna liturgija u Hramu Svetog Save u Drvaru

U Hramu Svetog Save u Drvaru jutros je služena božićna liturgija povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.

Liturgiju su služili nastojatelj Hrama Svetog Save u Drvaru i paroh prve drvarske parohije Saša Crljić i protonamjesnik Zoran Milovac.

Banja Luka Brojni Banjalučani dočekali Božić bez struje

Velikom broju vjernika koji su prisustvovali molitvenom sabranju upućena je poruka da su Srbi u Drvaru živjeli vijekovima i da su, uprkos brojnim nedaćama, opstajali i ostajali na svojim ognjištima.

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.