Tijelo Jovanke Jolić otkrili prolaznici: Ovo je uzrok smrti

Jovanka Jolić preminula je 4. januara na Voždovcu, a njeno tijelo pronađeno je oko 22 sata na uglu Bulevara Peka Dapčevića i Voždovačkog kružnog puta, saznaje Telegraf.

Njeno tijelo je pronađeno bez dokumenata, a na njemu nisu uočeni tragovi nasilne smrti.

Na lice mjesta su odmah izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj, a ubrzo je i potvrđeno da je u pitanju Jovanka Jolić.

O svemu je obaviješteno tužilaštvo koje nije naredilo obdukciju jer je riječ o prirodnoj smrti.

"Prolaznici su je zatekli beživotnu i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Sumnja se da joj je pozlilo i da se samo srušila", ispričao je izvor.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ove tragedije, je u toku.

Ko je bila Jovanka Jolić?

Jovanka Jolić predstavljala se kao stručnjak za konspirologiju, odnosno zagovornik teorija zavjere o globalnim strukturama moći.

Ona je kroz svoje nastupe i javna obraćanja iznosila tvrdnje o postojanju globalnih struktura moći koje, prema njenom tumačenju, imaju snažan i negativan uticaj na politička i društvena dešavanja, dok je na društvenim mrežama bila zvijezda.

Ona je postala vrlo popularna na društvenim mrežama Instagram i Iks, ne samo u Srbiji već i u čitavom regionu. Njene najpoznatije tvrdnje su da je Ilon Mask iz Republike Srpske, kao i da je Egipat nekada bio srpska država.

Na društvenoj mreži "Iks" obožavaoci Jovanke Jolić ne prestaju da pišu o vijesti o njenoj smrti, i opraštaju se od nje, na razne načine, citirajući je sve vrijeme.

Jovanka Jolić biće sahranjena 10. januara na groblju Lešće u Beogradu u 11.30 časova, piše Telegraf.