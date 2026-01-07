Logo
Lavrov: Evropski političari ne vjeruju u sopstvene strategije

Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Političari u Evropi koji potpiruju antirusku histeriju ne vjeruju u sopstvene strategije i zato su osuđeni na propast, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Naše kolege sa druge strane barikada, prije svega u Evropi, koji potpiruju antirusku histeriju, konstantno traže da kradu naš novac, da nas opljačkaju, kao što je predsjednik Rusije Vladimir Putin opisao njihove namjere, i podržavaju Ukrajinu samo da bi nastavila da se bori protiv Rusije - oni ne vjeruju da su to održive strategije, a nedostatak vjere u ono što rade već ih upropaštava", rekao je Lavrov.

Дрина

Gradovi i opštine

Situacija na rijeci Drini se stabilizuje

On je naglasio da je ključni zadatak unutrašnje diplomatije danas da se podrže napori učesnika specijalne vojne operacije u Ukrajini.

"Već se dešavaju određene promjene koje dokazuju jednu istinu: kada je vaš cilj ispravan, kada znate za šta radite i za šta se bore naši momci na prvoj liniji, onda će i u diplomatiji sve da ide kako treba, jer je ključ uspjeha vjerovanje u ono što radite, u cilj koji vam je povjeren", zaključio je Lavrov.

