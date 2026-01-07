Mitropolit Jefrem: Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio je u ponoć u hramu Hrista Spasitelja Svetu arhijerejsku liturgiju, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.

Mitropolit Jefrem istakao je da Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir ljudima i svim narodima, a u srcima vjerujućih hrišćana da upali oganj vječne ljubavi prema Bogu i bližnjima.

"Draga braćo i sestre, svima vama ovdje prisutnima i svim vjernicima našeg grada Banjaluke i naše Bogom čuvane Eparhije banjalučke najsrdačnije čestitam praznik rođenja Hristovog, sa osveštanim pozdravom - Mir Božji, Hristos se rodi!", rekao je mitropolit Jefrem.

Mitropolit banjalučki je naglasio da je Gospod dao čovjeku visoko dostojanstvo.

"Ljudi su kruna Božijeg stvaranja. Zato moramo opravdati ovo Božije povjerenje i sve što mislimo da nije dobro u našim životima moramo popravljati", istakao je mitropolit Jefrem.

Mitropolit Jefrem je naveo da se mora pokazati snaga optimizma koju je čovjeku dao Bog i samo tako ići u budućnost.

"Nemamo pravo na pasivan odnos prema svome spasenju. Sve znamo i sve je tu i samo treba da se držimo onoga što je dobro i korisno", rekao je mitropolit Jefrem.

U hramu Hrista Spasitelja pročitana je poslanica Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija.

I jutros je u hramu Hrista Spasitelja služena Sveta liturgija, kao i u svim crkvama na području Banjaluke.

Banjalučani su istakli značaj Božića kao praznika koji svjedoči o vrijednostima pravoslavne vjere i okuplja bližnje.