Opsadno stanje: Mladić ubijen na Božić, ubica i dalje na slobodi

Izvor:

Telegraf

07.01.2026

12:15

Komentari:

0
Foto: Tanjug

Policija je blokirala sve izlaze iz mesta i intenzivno traga za napadačem koji je jutros, oko 3.10 časova, u kafiću „Eskejp M“ u Tovariševu zario nož u vrat osamnaestogodišnjem mladiću.

Dok inspektori češljaju teren i ispituju brojne svedoke krvavog pira, cijelo selo je pod opsadom, a identitet lica koje je ugasilo jedan mladi život na sam Božić još uvijek se utvrđuje!

Najradosniji hrišćanski praznik pretvorio se u najgoru noćnu moru za porodicu nastradalog mladića. U krcatom lokalu "Eskejp M", gdje su mladi uz muziku i slavlje dočekivali Božić, došlo je do iznenadnog i brutalnog sukoba.

"Sve se desilo u sekundi! Muzika je treštala, a onda je od‌jednom nastao tajac, pa vriska. Vidjeli smo momka kako se drži za vrat, krv je šikljala na sve strane. Ubica je iskoristio opšti metež i bukvalno ispario iz kafića pre nego što je iko shvatio šta se dešava", navodi izvor blizak istrazi koji se našao na licu mjesta.

Hitna pomoć je pod rotacijama stigla u rekordnom roku, ali rane su bile preteške. Iako je nesrećni tinejdžer pokazivao znake života, izdahnuo je u vozilu saniteta na putu ka bolnici. Ubod u sam korijen vrata bio je precizan i smrtonosan.

Od ranih jutarnjih časova, Tovariševo liči na scenu iz akcionih filmova. Jake policijske snage drže pod blokadom sve prilaze selu, a uviđaj u kafiću "Eskejp M" trajao je do duboko u jutro. Forenzičari su izuzeli tragove, a provjeravaju se i snimci sa nadzornih kamera kako bi se krvoločni napadač što prije identifikovao i uhapsio.

"RAD U TOKU" – kratko su poručili iz policije, dok mještani u strahu šapuću o motivima koji su doveli do toga da se jedan mladi život ugasi zbog banalne kafanske svađe, piše Telegraf.

