Ko su miljenici sudbine: Ovih 5 znakova doživjeće godinu punu sreće

Alo

07.01.2026

12:06

Foto: Pexels

Nova godina je stigla, a s njom i talas sreće za pet horoskopskih znakova koji će u 2026. doživjeti pravi procvat.

Iako će, prema riječima astrološkinje Abigejl-Rouz Remer, i oni povremeno nailaziti na izazove, naglašava da će im "u globalu godina biti izuzetno povoljna".

Bilo da je riječ o prvoj ili drugoj polovini godine, ove znakove očekuju pozitivne promjene na svim životnim poljima – od ljubavi do karijere, piše YourTango.

Lav

Lavovi su iza sebe ostavili prilično nestabilan period, uz Saturn u osmoj i Jupiter u dvanaestoj kući. Međutim, sreća konačno dolazi krajem juna, kada Jupiter – planeta sreće i obilja – ulazi u vaš znak. Kako objašnjava Remer, tada ćete postati najharizmatičnija i najstrastvenija verzija sebe u posljednjih nekoliko godina.

Pored toga, prelazak Severnog čvora u Vodoliju pomoći će vam da raskrstite sa starim obrascima ponašanja.

"Ovo je izuzetno povoljan period za oslobađanje od nezdravih zavisnosti u odnosima", ističe astrološkinja, dodajući da vam to donosi veću samostalnost i ličnu snagu.

Rak

Rakove očekuje izuzetno uspješna godina. Sa Jupiterom u vašoj prvoj kući već na samom početku 2026. i kon‌junkcijom Venere i Jupitera 9. juna, postaćete privlačniji, uspešniji i emotivno stabilniji.

"Godinu započinjemo sa snažnim naglaskom na romantiku, jer su Venera i Mars u Jarcu, u vašoj sedmoj kući", objašnjava Remer.

Pošto su ovakvi planetarni položaji retki, mnoge stvari u vašem životu – od finansija do ljubavi – krenuće nabolje brže nego što ste očekivali.

Strijelac

Strijelčevi, vaša sreća dolazi u drugoj polovini godine.

"Jupiter prelazi u vašu devetu kuću kada uđe u Lava", kaže Remer, naglašavajući da je to kuća u kojoj se ova planeta oseća najjače. Kako je Jupiter vaš vladajući planet, konačno ćete imati osjećaj da ste na pravom mjestu.

Iako prva polovina godine može doneti određene izazove, ulazak Urana u Blizance u aprilu unijeće pozitivne promjene u odnose. Od ljeta nadalje očekuju vas veća nezavisnost i snažniji osjećaj samopouzdanja.

Jarac

Jarčevima sreća stiže već na samom početku 2026, naročito na ljubavnom planu. Jupiter se nalazi u vašoj sedmoj kući odnosa sve do kraja juna, što donosi stabilnost u poslu, ali i važan razvoj u emotivnim vezama.

Godina počinje snažno, sa Suncem, Marsom, Venerom i Merkurom u vašem znaku, što vam daje dodatnu energiju i motivaciju. Pored uspjeha u karijeri, posebnu radost u ljubavi donosi vam i kon‌junkcija Venere i Jupitera tokom leta.

Vodolija

Vodolije, kako vašim znakom vlada Saturn, sreća vam dolazi kada ova planeta discipline pređe u Ovna, nagrađujući vas za sav trud iz prethodnog perioda. Ipak, taj tranzit donosi i važne karmičke lekcije. Pomračenja u Lavu pomoći će vam da napredujete u pogledu ličnog identiteta i odnosa, uz osjećaj da ponovo preuzimate kontrolu nad sopstvenim životom.

Prelazak Severnog čvora u vaš znak pokrenuće potragu za dubljim smislom, što će zahtevati da se oslobodite svega što vam više ne koristi. Na kraju, ulazak Jupitera u Lava donosi neočekivano, ali veoma lijepo oživljavanje vašeg ljubavnog života, prenosi Alo.

Horoskop

