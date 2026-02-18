Rusija smatra "dobrovoljce" iz Holandije koji upravljaju borbenim avionima "F-16" u Ukrajini legitimnim vojnim ciljevima i kriminalcima, saopšteno je iz ruske ambasade u Holandiji.

Ambasada Ruske Federacije podsjetila je da se Holandija sve više uključuje u ukrajinski sukob, jer se svakodnevno mogu vidjeti velike količine vojne opreme i organizovanih konvoja koji se kreću ka istoku.

"Vidjeli smo izvještaje o ovom pitanju. Bez obzira na to da li odgovaraju stvarnosti, to za nas u principu malo mijenja. Kurs Holandije ka militarizaciji i aktivnoj podršci Ukrajini odavno je očigledan. Holandski piloti predstavljaju još jedno poglavlje u rusofobnoj višetomnoj seriji", navedeno je u saopštenju.

Iz Ambasade su istakli da je odgovor na pitanje ko sve čini da podstakne sukob velikih razmjera odavno očigledan.

"To je Evropa", navedeno je u saopštenju, te naglašeno da rukovodstvo evropskih zemalja mora da nadoknadi svoja ulaganja i objasni razloge ekonomskih i društvenih neuspjeha.

Portal "Intelidžens onlajn" objavio je 16. februara da američki i holandski piloti lete pojedinim borbenim avionima "F-16" u Ukrajini i da su iskusni veterani.