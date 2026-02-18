Izvor:
SRNA
18.02.2026
18:14
Komentari:0
Rusija smatra "dobrovoljce" iz Holandije koji upravljaju borbenim avionima "F-16" u Ukrajini legitimnim vojnim ciljevima i kriminalcima, saopšteno je iz ruske ambasade u Holandiji.
Ambasada Ruske Federacije podsjetila je da se Holandija sve više uključuje u ukrajinski sukob, jer se svakodnevno mogu vidjeti velike količine vojne opreme i organizovanih konvoja koji se kreću ka istoku.
"Vidjeli smo izvještaje o ovom pitanju. Bez obzira na to da li odgovaraju stvarnosti, to za nas u principu malo mijenja. Kurs Holandije ka militarizaciji i aktivnoj podršci Ukrajini odavno je očigledan. Holandski piloti predstavljaju još jedno poglavlje u rusofobnoj višetomnoj seriji", navedeno je u saopštenju.
Iz Ambasade su istakli da je odgovor na pitanje ko sve čini da podstakne sukob velikih razmjera odavno očigledan.
"To je Evropa", navedeno je u saopštenju, te naglašeno da rukovodstvo evropskih zemalja mora da nadoknadi svoja ulaganja i objasni razloge ekonomskih i društvenih neuspjeha.
Portal "Intelidžens onlajn" objavio je 16. februara da američki i holandski piloti lete pojedinim borbenim avionima "F-16" u Ukrajini i da su iskusni veterani.
Scena
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
7 h0
Svijet
2 h2
Svijet
2 h0
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
37
19
31
19
25
19
19
19
10
Trenutno na programu