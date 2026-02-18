Logo
Stravičan snimak malog dječaka u supermarketu: Pun mržnje prema Srbiji, izgovorio strašne riječi!

18.02.2026

17:36

Komentari:

2
Стравичан снимак малог дјечака у супермаркету: Пун мржње према Србији, изговорио страшне ријечи!
Foto: Printscreen/X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak dječaka koji u supermarketu odbija da kupi keks iz Srbije i izgovara teške riječi o Srbiji. Video je izazvao brojne reakcije i polemiku na internetu.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući video koji je brzo izazvao brojne reakcije korisnika, a na kojima se vidi dječak, uzrasta oko 8-9 godina, koji u jednom supermarketu izgovara izjave koje su mnoge ostavile bez teksta — a sve zbog poznatog keksa iz Srbije.

Naime, kako se može čuti, dječak je pitan za keks, prilikom čega je rekao da se keks "nikada ne treba kupovati", a potom je nazvao Srbiju "najomraženijom zemljom na svijetu".

@mrarbnnor Head's up to never buy these #fypシ #viral #mrarbnnor #tiktok ♬ original sound - dj auxlord

Dok je pokazivao na keks, obratio se kameri i rekao da je proizvod iz Srbije i da, po njegovim riječima, niko ne voli tu zemlju, uz pokrete glavom koji su dodatno naglasili njegove riječi.

Pojedini komentari se složili?

Video je u kratkom roku postao viralan, a komentari na društvenim mrežama su bili podijeljeni.

Jedni su osudili takvo učenje djece, poručujući da je tužno što se tako nešto prenosi na najmlađe, dok su drugi stali u odbranu Srbije, ocjenjujući je lijepom zemljom sa dragim ljudima.

Međutim, bilo je i komentara koji su pozdravili ono što je dijete izreklo, što je zabrinulo mnoge posmatrače i pokrenulo diskusiju o tome kako se kod djece oblikuju stavovi prema drugima i koliko su važni primjeri tolerancije i poštovanja u odgajanju.

Komentari (2)
