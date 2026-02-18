Logo
Hilari Klinton o Epstajnu: Ne sjećam se da sam ga ikada upoznala

18.02.2026

18:59

Хилари Клинтон о Епстајну: Не сјећам се да сам га икада упознала

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton u razgovoru za BBC izjavila je kako ona i njen suprug, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bil Klinton nemaju nikakve veze sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Klinton je optužila administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa za "zataškavanje" u vezi s ovim slučajem i pozvala ih da iznesu dosijee. Bijela kuća je odgovorila kako su objavljivanjem dosjea "učinili više za žrtve nego što su demokrate ikada".

Na pitanje novinara da li žali zbog veza sa Epstajnom, sekretarka je poručila: "Znate, mi nemamo nikakve veze s njim. Naš dosadašnji rad je bio veoma jasan i spremni smo da o tome govorimo. Moj muž je rekao da je putovao nekoliko puta njegovim avionom zbog humanitarnog rada. Ne sjećam se da sam ga ja ikada upoznala", odgovorila je.

Dalje je u razgovoru pojasnila kako je upoznala Maksvel, bivšu d‌jevojka osuđenog seksualnog prestupnika, ali da to ne smatra značajnim za ovu temu.

"Oni su optuženi i u oba slučaja osuđeni za užasne zločine nad d‌jevojkama i d‌jevojčicama. To bi trebalo da bude fokus i mi smo više nego voljni da kažemo ono što znamo, što je veoma ograničeno i potpuno nevezano za njihove zločine. Želimo to da uradimo javno jer želimo da bude transparentno", poručila je Klinton.

