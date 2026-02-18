Snimci, skandali, pa opoziv: Opet brza zamjena predsjednika, šesti u posljednjih 10 godina

Tridesetdevetogodišnji Hoze Herija šesti je predsjednik Perua u posljednjih deset godina koji mandat nije priveo kraju. Ovaj put glave su mu došli tajni susreti sa kineskim biznismenima.

Peru je ove nedjelje dobio još jednog bivšeg predsjednika i to brže nego što je većina građana stigla da zapamti njegovo ime. Kongres u Limi izglasao je opoziv privremenog predsjednika Hozea Herija, nakon što se ispostavilo da nije prijavio susrete sa kineskim biznismenima pod istragom vlasti.

Heri, 39-godišnji bivši predsjednik Kongresa, na funkciju je stupio prošlog oktobra, pošto je upravo on predsjedavao smjenom svog prethodnika. Sada je i sam svrstan u impresivnu statistiku: šesti predsjednik Perua u posljednjih deset godina koji mandat nije priveo kraju. Jedan od njih izdržao je svega nekoliko dana.

Presudili su – snimci

Tri video-zapisa objavljena prošlog mjeseca prikazuju Herija kako ulazi u restoran i prodavnicu u Limi u vlasništvu bogatog kineskog biznismena Janga Džihue, koji se našao pod lupom regulatora. Jedan od njegovih objekata bio je čak zatvoren zbog kršenja lokalnih propisa, ali je ta odluka misteriozno poništena svega tri dana kasnije.

Problem nije bio samo u bombonama i slikama koje, kako je Heri tvrdio, "nije morao da plati jer je vlasnik bio ljubazan", problem je bio u tome što peruanski zakon zahtjeva da predsjednik prijavi sve zvanične aktivnosti. A ove posjete u zvaničnim evidencijama ne postoje. Tokom ispitivanja odbio je da dostavi svoje telefonske zapise, tvrdeći da Janga poznaje prije predsjedničkog života.

Objašnjenja nisu pomogla. Poslanici širom političkog spektra digli su ruku za opoziv – 75 glasova "za" i 24 "protiv", a tužilaštvo je otvorilo istragu zbog sumnje na korupciju. Heri je uzvratio optužbama da su snimci "namjerno procureli" kako bi se uticalo na predstojeće izbore, ali ankete pokazuju da mu je podrška već pala za deset procentnih poena u odnosu na ranijih 51 odsto.

Skandal se dodatno proširio kada je televizijska emisija "Kuarto Poder" objavila da je još jedan kineski biznismen Đi Vu Sjaodong, ovaj put u kućnom pritvoru zbog navodnih veza sa ilegalnom sečom šuma, čak tri puta posećivao predsjedničku palatu tokom Herijevog kratkog mandata.

Sve to samo je potvrdilo ono što se u Peruu već odavno govori: predsjednička palata u Limi funkcioniše kao prolazna stanica. Od 2016. godine, predsjednici su redom smijenjivani, davali ostavke, završavali u zatvoru ili pod istragama. Gotovo da nema bivšeg lidera koji nije imao problema sa pravosuđem.

Novi izbori su zakazani za april, a primopredaja vlasti za kraj jula. Do tada predsjedničko mjesto ostaje prazno.