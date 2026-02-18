Kakav zaokret: Rusija i Ukrajina same održale sastanak u Ženevi oči u oči

Izvor:
Kurir
18.02.2026
18:21
Ukrajina i Rusija održale su poseban sastanak nakon glavnog kruga pregovora u Ženevi.
Sastanku su, prema izvještajima, prisustvovali šefovi delegacija – ukrajinski predstavnik Rustem Umerov i ruski predstavnik Vladimir Medinski, kao i David Arakhamija, lider ukrajinske partije Slučalac naroda.
Novinar Suspilne je zatekao Medinskog kako napušta hotel nakon sastanka. U izjavi za ruske medije, Medinski je potvrdio susret sa ukrajinskom delegacijom. Razgovori su trajali oko sat i po, ali teme koje su bile razmatrane nisu objavljene.
Podsjetimo, 18. februara ujutro počeo je drugi dan razgovora Ukrajine, SAD i Rusije o rješenju rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, u Ženevi, Švajcarska. Vladimir Medinski je kasnije objavio da je poslednji krug trostranih pregovora završen i naveo da su pregovori trajali oko dva sata i bili „teški, ali poslovni“.
Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su se strane tokom pregovora u Ženevi saglasile da SAD budu uključene u praćenje poštovanja prekida vatre.
