Završena rekonstrukcija vrtića u Laktašima

U Laktašima je završen značajan projekat obnove vrtića "Princeza Katarina Karađorđević" – rekonstruisan je krov, sanirane elektro-instalacije, a objekat je dobio i potpuno uređen enterijer.

Uspješno su završeni radovi na rekonstrukciji krova i sanaciji elektro-instalacija. Nakon završetka radova vrtić u ovom gradu zasijao je punim sjajem.

"Ujedno smo ova četiri mjeseca izvršili kompletnu rekonstrukciju stropova, zidova obnovili dijelom namještaj u objektu tako da se nadamo da će djeci biti puno prijatnije i ljepše boraviti. Investicija rekonstrukcije krova koštala je 450.000KM. sredstva je obezbijedio Grad Laktaši odnosno naša lokalna samouprava", kaže Nataša Trninić, direktor JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši

Grad nastavlja da ulaže u vaspitanje i obrazovanje djece i da poboljšava uslove boravka djece.

"Dobili smo novi namještaj u sobi, didaktička sredstva, igračke i sav propratni materijal. Roditelji su zadovoljni a i time je unaprijeđen boravak djece u našoj predškolskoj ustanovi", kaže Snežana Krčić Sekimić, vaspitač.

Zadovoljeni su svi uslovi za bezbjedan, sadržajan i kvalitetan boravak djece, ističu iz ove predškolske ustanove. Zadovoljstvo ne kriju ni vaspitači, rad je lakši, a djeca zadovoljnija.

Kakva je nova soba? Super, lijepa je. Je l imaju nove igračke? DA!“

„Šta ti je najljepše u tvojoj novoj sobi? – Najljepše mi je što su mi donijeli nove igračke i to.“

Iz uprave ove predškolske ustanove ističu da kraj nije radovima i da će u narednom periodu biti u potpunosti završena i rekonstrukcija ulaza u vrtić.