Neko je za liječenje građanja BiH donirao pola miliona KM

Izvor:

Agencije

18.02.2026

15:05

Komentari:

0
Неко је за лијечење грађања БиХ донирао пола милиона КМ
Foto: ATV

Humanitarno udruženje Pomozi.ba tokom prošle godine realizovalo je ukupno 143 apela za liječenje građana Bosne i Hercegovine, kroz koje je prikupljeno 11.724.042 KM.

Iz udruženja pojašnjavaju da sav prikupljeni novac nije utrošen odmah, jer se u velikom broju slučajeva radi o dugotrajnim terapijama i kontinuiranom liječenju.

“Važno je naglasiti da cjelokupan iznos nije utrošen u toku 2025, s obzirom na to da se, u najvećem broju slučajeva, radi o pacijentima čije liječenje traje duži vremenski period, te se sredstva sukcesivno isplaćuju u skladu s tokom terapija i medicinskim potrebama”, naglašavaju za "Srpskainfo" u ovom udruženju, podsjećajući da većina njihovih korisnika ima zdravstveno osiguranje.

Iz Pomozi.ba ističu da je najveći oslonac njihovog rada solidarnost građana, koji redovno odgovaraju na humanitarne apele i time, kako navode, iznova potvrđuju visok stepen empatije u društvu.

“Najveći broj donacija realizuje se putem humanitarnih telefonskih linija, gdje se doniraju 2 KM po pozivu. Istovremeno, građani i kompanije s većim finansijskim mogućnostima uplaćuju značajnije iznose putem naše web platforme ili direktno na bankovne račune. Upravo ta kombinacija malih i velikih donacija omogućava nam da uspješno realizujemo veliki broj apela”, kažu u ovom udruženju.

Posebnu pažnju javnosti privukla je informacija o jednom anonimnom donatoru koji je u više navrata pomogao zatvaranje finansijskih konstrukcija za liječenje pacijenata. Prema podacima udruženja, riječ je o iznosu koji se približava pola miliona konvertibilnih maraka.

“Jedan donator, koji je u više navrata pomogao zatvaranje finansijskih konstrukcija za liječenje naših korisnika, do sada je ukupno donirao 497.691,02 KM”, navode iz Pomozi.ba.

Dodaju da u potpunosti poštuju želju ovog dobročinitelja da ostane anoniman.

“U potpunosti poštujemo donatora i njegovu želju da ostane anoniman, tako da ne bismo otkrivali ostale detalje”, poručuju iz udruženja.

